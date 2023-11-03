https://ria.ru/20231103/aborty-1907256012.html

Священник: инициативы по ограничению абортов основаны на заботе о женщинах

Священник: инициативы по ограничению абортов основаны на заботе о женщинах - РИА Новости, 03.11.2023

Священник: инициативы по ограничению абортов основаны на заботе о женщинах

Инициативы законодателей по ограничению абортов в частных клиниках основаны в том числе на заботе о здоровье женщин, сказал в пятницу на пресс-конференции... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:19

2023-11-03T16:19

2023-11-03T16:22

религия

федор лукьянов

русская православная церковь

госдума рф

анна кузнецова

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Инициативы законодателей по ограничению абортов в частных клиниках основаны в том числе на заботе о здоровье женщин, сказал в пятницу на пресс-конференции председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Инициатива о переводе всех абортов в государственные клиники обсуждается депутатами всех фракций в ГД и может быть внесена в Думу в ближайшее время, сообщил в пятницу депутат ГД Дмитрий Гусев. Ранее вице-спикер ГД Анна Кузнецова отмечала, что в Госдуме идет работа над инициативой исключения абортов из услуг частных клиник, а также будет проработан вопрос мер поддержки студенческих семей. "Предлагая ограничить аборты в частных клиниках сегодня законодатель исходит из интересов женщин, наведения порядка в отрасли. И мы поддерживаем такие инициативы законодателей. <…> Трудно себе представить, сколько государство тратит на лечение женщин, лечение рака, в том числе рака молочной железы, который является во многом последствием абортов, - это конвейер на здоровье женщины", - сказал Лукьянов. По его словам, женщины сталкиваются с постабортным синдромом, который "часто является причиной различного рода расстройств". "Я не знаю ни одной женщины, которая пожалела бы и впала бы депрессию от рождения ребенка, но знаю множество женщин, которые получили самые тяжелые моральные и духовные травмы (от абортов – ред.), вплоть до самых печальных последствий. Отсюда и наша обеспокоенность ужасающей эпидемии абортов нашей стране", - сказал священник. Также он отметил, что "подло наживаться на горе, смятении и страхе женщины". "Все ограничения должны сочетаться с мерами стимулирования. Поэтому с момента постановки на учет по беременности женщина должна получать сегодня как минимум два минимальных размера оплаты труда: один на себя, а другой на нового человека, который должен явиться в мир", - заключил представитель церкви. В РПЦ выступают за защиту жизни человека с момента зачатия, считают аборт убийством человека, то есть грехом, и выступают за полный запрет абортов, производимых без медицинских показаний.

https://ria.ru/20231102/zakon-1907068409.html

https://ria.ru/20231024/kuzbass-1904956340.html

https://ria.ru/20230930/abort-1899645919.html

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федор лукьянов, русская православная церковь, госдума рф, анна кузнецова