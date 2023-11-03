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Визит Аббаса в Россию отложили по просьбе Палестины
Визит Аббаса в Россию отложили по просьбе Палестины - РИА Новости, 03.11.2023
Визит Аббаса в Россию отложили по просьбе Палестины
Запланированный на середину ноября визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Москву перенесли, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:20
2023-11-03T19:20
2023-11-03T19:32
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михаил богданов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Запланированный на середину ноября визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Москву перенесли, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов."То, что было запланировано на 15 ноября, по просьбе палестинского руководства визит отложен", — сказал он.По словам Богданова, палестинская сторона сослалась на тяжелую обстановку в регионе, вследствие чего Аббас не может его покидать. Он подчеркнул, что Москва с пониманием отнеслась к этим обстоятельствам. Ранее глава МИД Палестины Рияд аль-Малики сообщал, что Аббас рассчитывает до конца этого года посетить Россию. При этом он отмечал, что сам планирует в скором времени отправиться в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.Глава МИД России ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. Москва заинтересована в безопасности обеих стран, тогда как Вашингтон пытается монополизировать посредничество в этом конфликте и увести диалог в сторону от выполнения решений ООН и создания палестинского государства, добавил он.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231018/zaschita-1903487983.html
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россия, в мире, палестина, махмуд аббас, михаил богданов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, В мире, Палестина, Махмуд Аббас, Михаил Богданов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Визит Аббаса в Россию отложили по просьбе Палестины
МИД: запланированный на 15 ноября визит Аббаса в РФ отложен по просьбе Палестины
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Запланированный на середину ноября визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Москву перенесли, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.
«
"То, что было запланировано на 15 ноября, по просьбе палестинского руководства визит отложен", — сказал он.
Аббас назвал действия Израиля "военной резней"
По словам Богданова, палестинская сторона сослалась на тяжелую обстановку в регионе, вследствие чего Аббас не может его покидать. Он подчеркнул, что Москва с пониманием отнеслась к этим обстоятельствам.
Ранее глава МИД Палестины Рияд аль-Малики
сообщал, что Аббас рассчитывает до конца этого года посетить Россию. При этом он отмечал, что сам планирует в скором времени отправиться в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым
.
Глава МИД России ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем
и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. Москва заинтересована в безопасности обеих стран, тогда как Вашингтон
пытается монополизировать посредничество в этом конфликте и увести диалог в сторону от выполнения решений ООН
и создания палестинского государства, добавил он.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке
. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины
и Израиля, но создано было только последнее.
ЦАХАЛ заявил о ближних боях с ХАМАС в Газе
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.