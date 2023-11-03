https://ria.ru/20231103/abbas-1907318248.html

Визит Аббаса в Россию отложили по просьбе Палестины

Визит Аббаса в Россию отложили по просьбе Палестины - РИА Новости, 03.11.2023

Визит Аббаса в Россию отложили по просьбе Палестины

Запланированный на середину ноября визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Москву перенесли, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T19:20

2023-11-03T19:20

2023-11-03T19:32

россия

в мире

палестина

махмуд аббас

михаил богданов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:131:2934:1781_1920x0_80_0_0_e9085405fa84b4239b5f870ec0c2f908.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Запланированный на середину ноября визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Москву перенесли, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов."То, что было запланировано на 15 ноября, по просьбе палестинского руководства визит отложен", — сказал он.По словам Богданова, палестинская сторона сослалась на тяжелую обстановку в регионе, вследствие чего Аббас не может его покидать. Он подчеркнул, что Москва с пониманием отнеслась к этим обстоятельствам. Ранее глава МИД Палестины Рияд аль-Малики сообщал, что Аббас рассчитывает до конца этого года посетить Россию. При этом он отмечал, что сам планирует в скором времени отправиться в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.Глава МИД России ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. Москва заинтересована в безопасности обеих стран, тогда как Вашингтон пытается монополизировать посредничество в этом конфликте и увести диалог в сторону от выполнения решений ООН и создания палестинского государства, добавил он.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231018/zaschita-1903487983.html

https://ria.ru/20231103/boi-1907120045.html

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, палестина, махмуд аббас, михаил богданов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году