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Из-за ударов по лагерю Джебалия погибли не менее 195 человек, заявило ХАМАС - РИА Новости, 02.11.2023
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02:10 02.11.2023 (обновлено: 02:35 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/zhertvy-1906830633.html
Из-за ударов по лагерю Джебалия погибли не менее 195 человек, заявило ХАМАС
Из-за ударов по лагерю Джебалия погибли не менее 195 человек, заявило ХАМАС - РИА Новости, 02.11.2023
Из-за ударов по лагерю Джебалия погибли не менее 195 человек, заявило ХАМАС
По меньшей мере 195 человек погибли, еще 777 пострадали при повторных ударах Израиля по лагерю Джебалия в секторе Газа во вторник и среду, передает агентство... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T02:10
2023-11-02T02:35
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
владимир путин
хамас
оон
россия
палестина
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 195 человек погибли, еще 777 пострадали при повторных ударах Израиля по лагерю Джебалия в секторе Газа во вторник и среду, передает агентство Рейтер со ссылкой движение ХАМАС."По меньшей мере 195 палестинцев были убиты в результате израильских нападений на лагерь беженцев Джебалия в Газе во вторник и среду", - говорится в сообщении агентства.Около 120 человек числятся пропавшими без вести, еще 777 пострадали.Телеканал CNN со ссылкой на директора индонезийской больницы в секторе Газа ранее сообщал, что по меньшей мере 80 человек погибли при новом ударе Израиля по лагерю Джебалия в Газе в среду.Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что при авиаударах по Джебалии погибли или получили ранения не менее 400 человек. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, однако ответственность за их гибель возложил на руководство палестинского движения.Накануне агентство WAFA сообщило, что израильская армия повторно атаковала лагерь беженцев. По данным корреспондента агентства, по объекту выпустили более десяти ракет. В результате погибли еще несколько десятков человек.Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду предупредило, что обстрел израильскими силами лагеря беженцев Джебалия в секторе Газа могут приравнять к военному преступлению.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231102/konflikt-1906827617.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231101/zhertvy-1906810706.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, владимир путин, хамас, оон, россия, палестина
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Россия, Палестина
Из-за ударов по лагерю Джебалия погибли не менее 195 человек, заявило ХАМАС

Reuters: ХАМАС заявило о более чем 195 погибших из-за ударов по лагерю Джебалия

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 195 человек погибли, еще 777 пострадали при повторных ударах Израиля по лагерю Джебалия в секторе Газа во вторник и среду, передает агентство Рейтер со ссылкой движение ХАМАС.
«
"По меньшей мере 195 палестинцев были убиты в результате израильских нападений на лагерь беженцев Джебалия в Газе во вторник и среду", - говорится в сообщении агентства.
Около 120 человек числятся пропавшими без вести, еще 777 пострадали.
Телеканал CNN со ссылкой на директора индонезийской больницы в секторе Газа ранее сообщал, что по меньшей мере 80 человек погибли при новом ударе Израиля по лагерю Джебалия в Газе в среду.
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Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что при авиаударах по Джебалии погибли или получили ранения не менее 400 человек. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, однако ответственность за их гибель возложил на руководство палестинского движения.
Накануне агентство WAFA сообщило, что израильская армия повторно атаковала лагерь беженцев. По данным корреспондента агентства, по объекту выпустили более десяти ракет. В результате погибли еще несколько десятков человек.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду предупредило, что обстрел израильскими силами лагеря беженцев Джебалия в секторе Газа могут приравнять к военному преступлению.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
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