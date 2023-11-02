https://ria.ru/20231102/zhertvy-1906830633.html

Из-за ударов по лагерю Джебалия погибли не менее 195 человек, заявило ХАМАС

Из-за ударов по лагерю Джебалия погибли не менее 195 человек, заявило ХАМАС - РИА Новости, 02.11.2023

Из-за ударов по лагерю Джебалия погибли не менее 195 человек, заявило ХАМАС

По меньшей мере 195 человек погибли, еще 777 пострадали при повторных ударах Израиля по лагерю Джебалия в секторе Газа во вторник и среду, передает агентство... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T02:10

2023-11-02T02:10

2023-11-02T02:35

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

владимир путин

хамас

оон

россия

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_83f32df7d9ca5f0c0221248c325e5fd8.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 195 человек погибли, еще 777 пострадали при повторных ударах Израиля по лагерю Джебалия в секторе Газа во вторник и среду, передает агентство Рейтер со ссылкой движение ХАМАС."По меньшей мере 195 палестинцев были убиты в результате израильских нападений на лагерь беженцев Джебалия в Газе во вторник и среду", - говорится в сообщении агентства.Около 120 человек числятся пропавшими без вести, еще 777 пострадали.Телеканал CNN со ссылкой на директора индонезийской больницы в секторе Газа ранее сообщал, что по меньшей мере 80 человек погибли при новом ударе Израиля по лагерю Джебалия в Газе в среду.Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что при авиаударах по Джебалии погибли или получили ранения не менее 400 человек. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, однако ответственность за их гибель возложил на руководство палестинского движения.Накануне агентство WAFA сообщило, что израильская армия повторно атаковала лагерь беженцев. По данным корреспондента агентства, по объекту выпустили более десяти ракет. В результате погибли еще несколько десятков человек.Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду предупредило, что обстрел израильскими силами лагеря беженцев Джебалия в секторе Газа могут приравнять к военному преступлению.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231102/konflikt-1906827617.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231101/zhertvy-1906810706.html

израиль

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, владимир путин, хамас, оон, россия, палестина