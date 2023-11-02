Японский эксперт спрогнозировал сильное землетрясение в Турции
Эксперт спрогнозировал сильное землетрясение в Турции с многочисленными жертвами
Сейсмограммы. Архивное фото
АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Мраморноморский регион Турции ожидает землетрясение магнитудой 7,9 балла, человеческие жертвы могут быть в 2-3 больше, чем во время февральской трагедии на юго-востоке страны, заявил японский эксперт Йошинори Мориваки.
Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки тогда ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.
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"Японский эксперт по землетрясениям Йошинори Мориваки, участвовавший в семинаре, организованном в Адыямане, заявил, что Мраморный регион ожидает очень серьезное землетрясение, которое может иметь силу 7,9 балла и выше. Мориваки сказал: "Если грунт плохой, то после 2000 года необходимо смотреть, есть ли разрешение на строительство здания или нет. К сожалению, в Турции много несанкционированных построек", - приводит его слова телеканал TV100.
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"В любом случае, Турция и Япония - это одно и то же, землетрясения могут произойти где угодно. Землетрясения могут продолжаться. Мы всегда должны быть готовы к этому", - сказал эксперт.
Мориваки добавил, что не считает, что на юго-востоке Турции повторятся землетрясения, имевшие место 6 февраля.
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"Я не думаю, что в регионе, где произошло землетрясение 6 февраля, будет землетрясение, за исключением афтершоков. В районе Мраморного моря может быть в 2-3 раза больше жертв, чем при землетрясении 6 февраля. Оно может стать очень-очень сильным, потому что там больше людей. К сожалению, Мармару ждет очень сильное землетрясение", - подчеркнул эксперт.