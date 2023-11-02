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Уже изолировали. В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за разгрома ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023
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21:08 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1907060115.html
Уже изолировали. В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за разгрома ВСУ
Уже изолировали. В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за разгрома ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023
Уже изолировали. В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за разгрома ВСУ
Западные страны начали кампанию по дистанцированию от президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T21:08
2023-11-02T21:08
политика
украина
сша
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Западные страны начали кампанию по дистанцированию от президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Ситуация для Зеленского становится очень тяжелой. Денег (от США и Европы. — Прим. ред.) уже не будет. &lt;…&gt; Смотрите, как грамотно идет изоляция Зеленского. Тут тебе и журнал Time показал полное разочарование в нем. Был такой крупный мужчина на первой странице в Time, а теперь уже все. Зеленский — маленький-маленький, где-то там в тени стоит", — заметил эксперт.Он напомнил, что ВСУ больше не наступают, поэтому правительство Соединенных Штатов не получит столь желанных новостей об успехах на фронте. Украинские войска, напротив, отступают в нескольких направлениях, а подразделения в Купянске находятся на грани поражения, уточнил Соскин.В американском издании Time 30 октября появился материал журналиста Саймона Шустера, который описывал, как советники украинского президента щедро выдавали ему секреты и критиковали главу государства за коррупцию и другие острые проблемы в республике. В статье говорится, что командиры на передовой отказываются выполнять приказы о наступлении, мобилизация на Украине буксует, а убитых солдат ВСУ некем заместить.
https://ria.ru/20231102/vsu-1907035376.html
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политика, украина, сша, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
Уже изолировали. В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за разгрома ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: Запад очень грамотно изолирует Зеленского

© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Западные страны начали кампанию по дистанцированию от президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«
"Ситуация для Зеленского становится очень тяжелой. Денег (от США и Европы. — Прим. ред.) уже не будет. <…> Смотрите, как грамотно идет изоляция Зеленского. Тут тебе и журнал Time показал полное разочарование в нем. Был такой крупный мужчина на первой странице в Time, а теперь уже все. Зеленский — маленький-маленький, где-то там в тени стоит", — заметил эксперт.
Он напомнил, что ВСУ больше не наступают, поэтому правительство Соединенных Штатов не получит столь желанных новостей об успехах на фронте. Украинские войска, напротив, отступают в нескольких направлениях, а подразделения в Купянске находятся на грани поражения, уточнил Соскин.
В американском издании Time 30 октября появился материал журналиста Саймона Шустера, который описывал, как советники украинского президента щедро выдавали ему секреты и критиковали главу государства за коррупцию и другие острые проблемы в республике. В статье говорится, что командиры на передовой отказываются выполнять приказы о наступлении, мобилизация на Украине буксует, а убитых солдат ВСУ некем заместить.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
"Снимают с мест войска". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
Вчера, 18:35
 
ПолитикаУкраинаСШАВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы Украины
 
 
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