https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1907060115.html

Уже изолировали. В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за разгрома ВСУ

Уже изолировали. В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за разгрома ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023

Уже изолировали. В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за разгрома ВСУ

Западные страны начали кампанию по дистанцированию от президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T21:08

2023-11-02T21:08

2023-11-02T21:08

политика

украина

сша

владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Западные страны начали кампанию по дистанцированию от президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Ситуация для Зеленского становится очень тяжелой. Денег (от США и Европы. — Прим. ред.) уже не будет. <…> Смотрите, как грамотно идет изоляция Зеленского. Тут тебе и журнал Time показал полное разочарование в нем. Был такой крупный мужчина на первой странице в Time, а теперь уже все. Зеленский — маленький-маленький, где-то там в тени стоит", — заметил эксперт.Он напомнил, что ВСУ больше не наступают, поэтому правительство Соединенных Штатов не получит столь желанных новостей об успехах на фронте. Украинские войска, напротив, отступают в нескольких направлениях, а подразделения в Купянске находятся на грани поражения, уточнил Соскин.В американском издании Time 30 октября появился материал журналиста Саймона Шустера, который описывал, как советники украинского президента щедро выдавали ему секреты и критиковали главу государства за коррупцию и другие острые проблемы в республике. В статье говорится, что командиры на передовой отказываются выполнять приказы о наступлении, мобилизация на Украине буксует, а убитых солдат ВСУ некем заместить.

https://ria.ru/20231102/vsu-1907035376.html

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политика, украина, сша, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины