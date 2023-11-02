"Жил в России". В Киеве обиделись на журналиста Time за статью о Зеленском
В СНБО Украины обиделись на журналиста Time Шустера за статью о Зеленском
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины раскритиковал статью американского журнала Time о Владимире Зеленском.
В издании 30 октября появился материал журналиста Саймона Шустера, который описывал, как советники украинского президента щедро выдавали ему секреты и критиковали главу государства за коррупцию и другие острые проблемы в республике. В статье говорится, что командиры на передовой отказываются выполнять приказы о наступлении, мобилизация на Украине буксует, а убитых солдат ВСУ некем заместить.
В СНБО обвинили Шустера в том, что он собрал "антиукраинские нарративы". "Читая статью, не надо забывать о личности ее автора. Саймон Шустер более 15 лет работал в России и на Украине. Так, он отзывался о Майдане как о насилии, обвинял "Азов"* в нацизме и заявлял, что Украина приближается к гражданской войне", — говорится в материале. При этом в августе 2022 года Шустер получил от Зеленского орден "За заслуги" III степени.
По информации газеты "Страна.ua", подобные статьи могут быть попыткой настроить киевское руководство на заморозку конфликта и "корейский сценарий". По мнению политолога Руслана Бортника, публикация также работает на снижение влияния Зеленского на Западе.
Журналист Саймон Шустер — антироссийский пропагандист, который "опекает" украинского президента с 2019 года. Он сделал с Зеленским несколько больших интервью и издал о нем книгу под названием "Шоумен". Год назад в том же Time он опубликовал текст, в котором расхваливал "мужество" и "мальчишескую улыбку" Зеленского.
*Запрещенная в России террористическая организация.