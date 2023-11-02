https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1906956711.html

Рогов считает, что Запад готовит замену Зеленскому

Рогов считает, что Запад готовит замену Зеленскому - РИА Новости, 02.11.2023

Рогов считает, что Запад готовит замену Зеленскому

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, делая ставку на... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:53

2023-11-02T14:53

2023-11-02T14:53

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

валерий залужный

украина

вооруженные силы украины

россия

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, делая ставку на главкома украинских войск Валерия Залужного. "Запад ставит на Залужного и готовит его в качестве замены Зеленскому. Именно поэтому и появляются публикации в западной прессе заявлений Залужного, где он дает четкие и адекватные оценки происходящего на линии фронта, показывая, что он как раз тот, кто готов к диалогу и переформатированию власти после ухода Зеленского", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Залужный старается сыграть на контрасте, представ перед западной публикой более взвешенным политиком, чем "обезумевший Зеленский". Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, согласно натовским учебникам, четырёх месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, валерий залужный, украина, вооруженные силы украины, россия, владимир рогов, ситуация в днр и лнр