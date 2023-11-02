https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1906956711.html
Рогов считает, что Запад готовит замену Зеленскому
Рогов считает, что Запад готовит замену Зеленскому - РИА Новости, 02.11.2023
Рогов считает, что Запад готовит замену Зеленскому
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, делая ставку на... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:53
2023-11-02T14:53
2023-11-02T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
валерий залужный
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, делая ставку на главкома украинских войск Валерия Залужного. "Запад ставит на Залужного и готовит его в качестве замены Зеленскому. Именно поэтому и появляются публикации в западной прессе заявлений Залужного, где он дает четкие и адекватные оценки происходящего на линии фронта, показывая, что он как раз тот, кто готов к диалогу и переформатированию власти после ухода Зеленского", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Залужный старается сыграть на контрасте, представ перед западной публикой более взвешенным политиком, чем "обезумевший Зеленский". Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, согласно натовским учебникам, четырёх месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рогов считает, что Запад готовит замену Зеленскому
Рогов: Запад делает ставку на Залужного и готовит его на замену Зеленскому