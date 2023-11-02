Худшее сбывается. Стало известно о панике Зеленского из-за решений Запада
Sohu: из-за конфликта на Ближнем Востоке сбываются худшие опасения Зеленского
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Из-за конфликта на Ближнем Востоке сбываются худшие опасения Владимира Зеленского, который боится потерять внимание и деньги Запада, пишет китайский военный писатель Чэнь Си в статье для портала Sohu.
Как отмечает Чэнь, после эскалации палестино-израильского конфликта внимание внешнего мира мгновенно переключилось с Украины на Ближний Восток, что напугало киевские власти. "Больше всего Украина боится, что США направят всю имеющуюся помощь Израилю, который, в конце концов, гораздо важнее для Вашингтона, чем страна в Восточной Европе", - указывает он.
При "самом пессимистичном" развитии событий Вашингтон, по его мнению, может использовать эскалацию на Ближнем Востоке как шанс отстраниться от конфликта на Украине. "И теперь худшие опасения Владимира Зеленского сбываются", - подчеркивает автор.
Он напомнил, что новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что конгресс рассмотрит отдельный законопроект о предоставление американской помощи Израилю, поставив решение палестино-израильского конфликта стоит в приоритет перед Украиной. При этом в объединенном запросе Джо Байдена о финансировании именно поддержка Киева стояла на первом месте.
Однако республиканцы, имеющие большинство в нижней палате конгресса, решили разделить эти два пакета помощи, и эта задержка — "только первый шаг", считает Чэнь. "А вполне возможно, что именно этого Байден и добивался: он предложил выделить слишком много денег, чтобы продемонстрировать сильную поддержку Зеленского, но на самом деле не хотел, чтобы законопроект был принят", - полагает автор.
По его словам, "широко распространено мнение", что США предадут Украину после того, как поддерживать ее станет невыгодно. "Что касается того, когда именно это произойдет, то поворотным моментом станут выборы в следующем году — и если на них победит Дональд Трамп, то от Зеленского избавятся. До этой точки отсчета осталось не так много времени", - добавил Чэнь Си.
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