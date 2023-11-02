https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1906835048.html

Худшее сбывается. Стало известно о панике Зеленского из-за решений Запада

Худшее сбывается. Стало известно о панике Зеленского из-за решений Запада - РИА Новости, 02.11.2023

Худшее сбывается. Стало известно о панике Зеленского из-за решений Запада

Из-за конфликта на Ближнем Востоке сбываются худшие опасения Владимира Зеленского, который боится потерять внимание и деньги Запада, пишет китайский военный... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T04:09

2023-11-02T04:09

2023-11-02T04:09

в мире

украина

ближний восток

сша

владимир зеленский

джо байден

майк джонсон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Из-за конфликта на Ближнем Востоке сбываются худшие опасения Владимира Зеленского, который боится потерять внимание и деньги Запада, пишет китайский военный писатель Чэнь Си в статье для портала Sohu.Как отмечает Чэнь, после эскалации палестино-израильского конфликта внимание внешнего мира мгновенно переключилось с Украины на Ближний Восток, что напугало киевские власти. "Больше всего Украина боится, что США направят всю имеющуюся помощь Израилю, который, в конце концов, гораздо важнее для Вашингтона, чем страна в Восточной Европе", - указывает он.При "самом пессимистичном" развитии событий Вашингтон, по его мнению, может использовать эскалацию на Ближнем Востоке как шанс отстраниться от конфликта на Украине. "И теперь худшие опасения Владимира Зеленского сбываются", - подчеркивает автор.Он напомнил, что новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что конгресс рассмотрит отдельный законопроект о предоставление американской помощи Израилю, поставив решение палестино-израильского конфликта стоит в приоритет перед Украиной. При этом в объединенном запросе Джо Байдена о финансировании именно поддержка Киева стояла на первом месте.Однако республиканцы, имеющие большинство в нижней палате конгресса, решили разделить эти два пакета помощи, и эта задержка — "только первый шаг", считает Чэнь. "А вполне возможно, что именно этого Байден и добивался: он предложил выделить слишком много денег, чтобы продемонстрировать сильную поддержку Зеленского, но на самом деле не хотел, чтобы законопроект был принят", - полагает автор.По его словам, "широко распространено мнение", что США предадут Украину после того, как поддерживать ее станет невыгодно. "Что касается того, когда именно это произойдет, то поворотным моментом станут выборы в следующем году — и если на них победит Дональд Трамп, то от Зеленского избавятся. До этой точки отсчета осталось не так много времени", - добавил Чэнь Си.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231102/moment-1906827292.html

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в мире, украина, ближний восток, сша, владимир зеленский, джо байден, майк джонсон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году