https://ria.ru/20231102/zasedanie-1906974409.html

В Петербурге заседание суда прошло в стриптиз-баре

В Петербурге заседание суда прошло в стриптиз-баре - РИА Новости, 02.11.2023

В Петербурге заседание суда прошло в стриптиз-баре

Выездное заседание суда прошло в стриптиз-баре в Петербурге по делу о незаконной перепланировке помещения, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:41

2023-11-02T15:41

2023-11-02T16:22

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Выездное заседание суда прошло в стриптиз-баре в Петербурге по делу о незаконной перепланировке помещения, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга провел выездное судебное заседание в стриптиз-клубе X.O. Men's club", - сообщает пресс-служба. Судом рассматривается иск о незаконной перепланировке помещения, который подала администрация Центрального района к собственникам площади в 142 квадратных метра на улице Рубинштейна Елене и Сергею Сазоновым, которое сдается в аренду ООО "Бар-Групп". Как отмечается, судья Ирина Воробьева приняла решение о проведении выездного заседания с целью разобраться на месте, кто прав, кто виноват. "Актом проверки администрации установлено, что в помещении без получения разрешений выполнена самовольная перепланировка и переустройство, а именно: произведены работы по сносу перегородок между помещениями, сняты батареи, произведен частичный демонтаж стяжки пола, сделана врезка в общедомовые сети водоотведения с частичной заменой, то есть затронуто общее имущество многоквартирного дома", - говоится в сообщении. Владельцам было вынесено предписание вернуть все в прежний вид или получить разрешение на перепланировку, но этого сделано не было. Администрация района решила обратиться в суд. В видеоролике в Telegram-канале пресс-службы судья выслушивает мнения участников спора стоя, показан подиум в неоновом свете, в кожаных диванах сидят люди. Ни одной стриптизерши замечено не было.

https://ria.ru/20231017/sakhalin-1903216853.html

https://ria.ru/20231004/sud-1900319914.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выездное заседание куйбышевского суда в стриптиз-баре Куйбышевский суд Петербурга провел выездное заседание в стриптиз-баре. Место было выбрано неслучайно. В пресс-службе судов говорят, что дело в иске от властей о незаконной перепланировке помещения. 2023-11-02T15:41 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург