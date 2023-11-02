https://ria.ru/20231102/zasedanie-1906974409.html
В Петербурге заседание суда прошло в стриптиз-баре
В Петербурге заседание суда прошло в стриптиз-баре - РИА Новости, 02.11.2023
В Петербурге заседание суда прошло в стриптиз-баре
Выездное заседание суда прошло в стриптиз-баре в Петербурге по делу о незаконной перепланировке помещения, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:41
2023-11-02T15:41
2023-11-02T16:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Выездное заседание суда прошло в стриптиз-баре в Петербурге по делу о незаконной перепланировке помещения, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга провел выездное судебное заседание в стриптиз-клубе X.O. Men's club", - сообщает пресс-служба. Судом рассматривается иск о незаконной перепланировке помещения, который подала администрация Центрального района к собственникам площади в 142 квадратных метра на улице Рубинштейна Елене и Сергею Сазоновым, которое сдается в аренду ООО "Бар-Групп". Как отмечается, судья Ирина Воробьева приняла решение о проведении выездного заседания с целью разобраться на месте, кто прав, кто виноват. "Актом проверки администрации установлено, что в помещении без получения разрешений выполнена самовольная перепланировка и переустройство, а именно: произведены работы по сносу перегородок между помещениями, сняты батареи, произведен частичный демонтаж стяжки пола, сделана врезка в общедомовые сети водоотведения с частичной заменой, то есть затронуто общее имущество многоквартирного дома", - говоится в сообщении. Владельцам было вынесено предписание вернуть все в прежний вид или получить разрешение на перепланировку, но этого сделано не было. Администрация района решила обратиться в суд. В видеоролике в Telegram-канале пресс-службы судья выслушивает мнения участников спора стоя, показан подиум в неоновом свете, в кожаных диванах сидят люди. Ни одной стриптизерши замечено не было.
https://ria.ru/20231017/sakhalin-1903216853.html
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Выездное заседание куйбышевского суда в стриптиз-баре
Куйбышевский суд Петербурга провел выездное заседание в стриптиз-баре. Место было выбрано неслучайно. В пресс-службе судов говорят, что дело в иске от властей о незаконной перепланировке помещения.
2023-11-02T15:41
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге заседание суда прошло в стриптиз-баре
В Петербурге заседание суда по делу о перепланировке прошло в стриптиз-баре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости.
Выездное заседание суда прошло в стриптиз-баре в Петербурге по делу о незаконной перепланировке помещения, сообщает объединенная пресс-служба
судов города.
«
"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга провел выездное судебное заседание в стриптиз-клубе X.O. Men's club", - сообщает пресс-служба.
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Судом рассматривается иск о незаконной перепланировке помещения, который подала администрация Центрального района к собственникам площади в 142 квадратных метра на улице Рубинштейна Елене и Сергею Сазоновым, которое сдается в аренду ООО "Бар-Групп".
Как отмечается, судья Ирина Воробьева приняла решение о проведении выездного заседания с целью разобраться на месте, кто прав, кто виноват.
«
"Актом проверки администрации установлено, что в помещении без получения разрешений выполнена самовольная перепланировка и переустройство, а именно: произведены работы по сносу перегородок между помещениями, сняты батареи, произведен частичный демонтаж стяжки пола, сделана врезка в общедомовые сети водоотведения с частичной заменой, то есть затронуто общее имущество многоквартирного дома", - говоится в сообщении.
Владельцам было вынесено предписание вернуть все в прежний вид или получить разрешение на перепланировку, но этого сделано не было. Администрация района решила обратиться в суд.
В видеоролике в Telegram-канале пресс-службы судья выслушивает мнения участников спора стоя, показан подиум в неоновом свете, в кожаных диванах сидят люди. Ни одной стриптизерши замечено не было.
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