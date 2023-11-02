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Запрос о помощи Киеву требует отдельного обсуждения, заявил спикер Джонсон
Запрос о помощи Киеву требует отдельного обсуждения, заявил спикер Джонсон - РИА Новости, 02.11.2023
Запрос о помощи Киеву требует отдельного обсуждения, заявил спикер Джонсон
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что запрос администрации о помощи Киеву требует отдельного обсуждения законодателей. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T23:38
2023-11-02T23:38
2023-11-02T23:38
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что запрос администрации о помощи Киеву требует отдельного обсуждения законодателей. "Мы рассмотрим Украину и проблемы границы одним пакетом, вероятно. Мы будем делать это отдельно (от других запросов - ред.), чтобы мы смогли провести углубленные дебаты и дискуссию. Мы тут занимаемся вещами, которые требуют консенсуса. Пока у нас нет такого консенсуса по Украине", - сказал Джонсон в интервью Fox News Business. Ранее администрация во главе с Джо Байденом запросила около 105 миллиардов долларов финансирования для помощи Израилю, Украине и по другим вопросам. Палата представителей, контролируемая республиканцами, вынесла проект о помощи Израилю на отдельное обсуждение. Байден со своей стороны обещал наложить вето на согласованные палатой ассигнования, если в них не будет отражен запрос о средствах для Украины и других.
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В мире, Украина, Киев, Израиль, Джо Байден, Майк Джонсон
Запрос о помощи Киеву требует отдельного обсуждения, заявил спикер Джонсон
Джонсон: запрос о помощи Украине требует отдельного обсуждения законодателей