https://ria.ru/20231102/zapros-1907071645.html

Запрос о помощи Киеву требует отдельного обсуждения, заявил спикер Джонсон

Запрос о помощи Киеву требует отдельного обсуждения, заявил спикер Джонсон - РИА Новости, 02.11.2023

Запрос о помощи Киеву требует отдельного обсуждения, заявил спикер Джонсон

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что запрос администрации о помощи Киеву требует отдельного обсуждения законодателей. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T23:38

2023-11-02T23:38

2023-11-02T23:38

в мире

украина

киев

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джо байден

майк джонсон

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что запрос администрации о помощи Киеву требует отдельного обсуждения законодателей. "Мы рассмотрим Украину и проблемы границы одним пакетом, вероятно. Мы будем делать это отдельно (от других запросов - ред.), чтобы мы смогли провести углубленные дебаты и дискуссию. Мы тут занимаемся вещами, которые требуют консенсуса. Пока у нас нет такого консенсуса по Украине", - сказал Джонсон в интервью Fox News Business. Ранее администрация во главе с Джо Байденом запросила около 105 миллиардов долларов финансирования для помощи Израилю, Украине и по другим вопросам. Палата представителей, контролируемая республиканцами, вынесла проект о помощи Израилю на отдельное обсуждение. Байден со своей стороны обещал наложить вето на согласованные палатой ассигнования, если в них не будет отражен запрос о средствах для Украины и других.

https://ria.ru/20231102/pomosch-1907067505.html

украина

киев

израиль

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в мире, украина, киев, израиль, джо байден, майк джонсон