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Проект по созданию заправок для электрокаров стартует в Калужской области - РИА Новости, 02.11.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
20:11 02.11.2023 (обновлено: 20:14 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/zapravki-1907052534.html
Проект по созданию заправок для электрокаров стартует в Калужской области
Проект по созданию заправок для электрокаров стартует в Калужской области - РИА Новости, 02.11.2023
Проект по созданию заправок для электрокаров стартует в Калужской области
Калужская область вошла в федеральный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в 2024 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T20:11
2023-11-02T20:14
калужская область
технологии
калужская область
калуга
обнинск
владислав шапша
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КАЛУГА, 2 ноя – РИА Новости. Калужская область вошла в федеральный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в 2024 году, сообщает правительство региона. Сообщается, что в четверг губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочее совещание, на котором обсуждалось создание зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории региона. Губернатор напомнил, что данная тема была обозначена в октябре в рамках делового завтрака. Тогда Шапша проинформировал представителей бизнес-сообщества, что в области разрабатывается программа создания зарядной инфраструктуры для электромобилей. Он отметил, что только в Калуге около 200 электромобилей. Количество электрокаров стремительно растет, а, следовательно, растет и потребность в зарядных станциях. "В настоящее время область вошла в федеральный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в 2024 году. В Калуге определены 45 точек для установки зарядных станций, для десяти из них, которые находятся в спальных микрорайонах, получено разрешение на их размещение, по 35 ведется организационная работа", - сказал Шапша. По его словам, в Обнинске предложено десять мест, где было бы целесообразно установить станции. Губернатор поручил руководителям профильных министерств и муниципалитетов до конца года решить вопрос с определением мест размещения заправочных станций. "Электрический автотранспорт придет тогда, когда будет создана сеть заправок. Человек, когда покупает электромобиль, должен быть уверен в том, что у него есть возможности его подзарядки", - пояснил он. Глава региона подчеркнул, что наличие самой станции – не гарантия того, что она будет пользоваться спросом, поэтому нужно учесть все нюансы, в том числе, заранее просчитать, где будет парковка, какие дорожные знаки нужно установить. Шапша призвал подключать к этой работе комиссии по безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20231019/byudzhet-1903938262.html
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технологии, калужская область, калуга, обнинск, владислав шапша
Калужская область, Технологии, Калужская область, Калуга, Обнинск, Владислав Шапша

Проект по созданию заправок для электрокаров стартует в Калужской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЭлектрическая зарядная станция для электромобилей
Электрическая зарядная станция для электромобилей - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Электрическая зарядная станция для электромобилей. Архивное фото
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КАЛУГА, 2 ноя – РИА Новости. Калужская область вошла в федеральный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в 2024 году, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в четверг губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочее совещание, на котором обсуждалось создание зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории региона.
Губернатор напомнил, что данная тема была обозначена в октябре в рамках делового завтрака. Тогда Шапша проинформировал представителей бизнес-сообщества, что в области разрабатывается программа создания зарядной инфраструктуры для электромобилей. Он отметил, что только в Калуге около 200 электромобилей. Количество электрокаров стремительно растет, а, следовательно, растет и потребность в зарядных станциях.
«
"В настоящее время область вошла в федеральный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в 2024 году. В Калуге определены 45 точек для установки зарядных станций, для десяти из них, которые находятся в спальных микрорайонах, получено разрешение на их размещение, по 35 ведется организационная работа", - сказал Шапша. По его словам, в Обнинске предложено десять мест, где было бы целесообразно установить станции.
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Губернатор поручил руководителям профильных министерств и муниципалитетов до конца года решить вопрос с определением мест размещения заправочных станций.
«
"Электрический автотранспорт придет тогда, когда будет создана сеть заправок. Человек, когда покупает электромобиль, должен быть уверен в том, что у него есть возможности его подзарядки", - пояснил он.
Глава региона подчеркнул, что наличие самой станции – не гарантия того, что она будет пользоваться спросом, поэтому нужно учесть все нюансы, в том числе, заранее просчитать, где будет парковка, какие дорожные знаки нужно установить. Шапша призвал подключать к этой работе комиссии по безопасности дорожного движения.
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