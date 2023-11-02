https://ria.ru/20231102/zapravki-1907052534.html

Проект по созданию заправок для электрокаров стартует в Калужской области

Проект по созданию заправок для электрокаров стартует в Калужской области - РИА Новости, 02.11.2023

Проект по созданию заправок для электрокаров стартует в Калужской области

Калужская область вошла в федеральный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в 2024 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T20:11

2023-11-02T20:11

2023-11-02T20:14

калужская область

технологии

калужская область

калуга

обнинск

владислав шапша

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КАЛУГА, 2 ноя – РИА Новости. Калужская область вошла в федеральный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в 2024 году, сообщает правительство региона. Сообщается, что в четверг губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочее совещание, на котором обсуждалось создание зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории региона. Губернатор напомнил, что данная тема была обозначена в октябре в рамках делового завтрака. Тогда Шапша проинформировал представителей бизнес-сообщества, что в области разрабатывается программа создания зарядной инфраструктуры для электромобилей. Он отметил, что только в Калуге около 200 электромобилей. Количество электрокаров стремительно растет, а, следовательно, растет и потребность в зарядных станциях. "В настоящее время область вошла в федеральный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в 2024 году. В Калуге определены 45 точек для установки зарядных станций, для десяти из них, которые находятся в спальных микрорайонах, получено разрешение на их размещение, по 35 ведется организационная работа", - сказал Шапша. По его словам, в Обнинске предложено десять мест, где было бы целесообразно установить станции. Губернатор поручил руководителям профильных министерств и муниципалитетов до конца года решить вопрос с определением мест размещения заправочных станций. "Электрический автотранспорт придет тогда, когда будет создана сеть заправок. Человек, когда покупает электромобиль, должен быть уверен в том, что у него есть возможности его подзарядки", - пояснил он. Глава региона подчеркнул, что наличие самой станции – не гарантия того, что она будет пользоваться спросом, поэтому нужно учесть все нюансы, в том числе, заранее просчитать, где будет парковка, какие дорожные знаки нужно установить. Шапша призвал подключать к этой работе комиссии по безопасности дорожного движения.

https://ria.ru/20231019/byudzhet-1903938262.html

https://ria.ru/20231019/finansirovanie-1903903973.html

калужская область

калуга

обнинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, калужская область, калуга, обнинск, владислав шапша