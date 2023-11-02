Проект по созданию заправок для электрокаров стартует в Калужской области
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЭлектрическая зарядная станция для электромобилей
Электрическая зарядная станция для электромобилей. Архивное фото
КАЛУГА, 2 ноя – РИА Новости. Калужская область вошла в федеральный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в 2024 году, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в четверг губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочее совещание, на котором обсуждалось создание зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории региона.
Губернатор напомнил, что данная тема была обозначена в октябре в рамках делового завтрака. Тогда Шапша проинформировал представителей бизнес-сообщества, что в области разрабатывается программа создания зарядной инфраструктуры для электромобилей. Он отметил, что только в Калуге около 200 электромобилей. Количество электрокаров стремительно растет, а, следовательно, растет и потребность в зарядных станциях.
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"В настоящее время область вошла в федеральный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в 2024 году. В Калуге определены 45 точек для установки зарядных станций, для десяти из них, которые находятся в спальных микрорайонах, получено разрешение на их размещение, по 35 ведется организационная работа", - сказал Шапша. По его словам, в Обнинске предложено десять мест, где было бы целесообразно установить станции.
Губернатор поручил руководителям профильных министерств и муниципалитетов до конца года решить вопрос с определением мест размещения заправочных станций.
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"Электрический автотранспорт придет тогда, когда будет создана сеть заправок. Человек, когда покупает электромобиль, должен быть уверен в том, что у него есть возможности его подзарядки", - пояснил он.
Глава региона подчеркнул, что наличие самой станции – не гарантия того, что она будет пользоваться спросом, поэтому нужно учесть все нюансы, в том числе, заранее просчитать, где будет парковка, какие дорожные знаки нужно установить. Шапша призвал подключать к этой работе комиссии по безопасности дорожного движения.