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Любое неугодное Западу государство могут ограбить, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023
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09:50 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/zapad-1906854491.html
Любое неугодное Западу государство могут ограбить, заявили в Совбезе
Любое неугодное Западу государство могут ограбить, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023
Любое неугодное Западу государство могут ограбить, заявили в Совбезе
Любое неугодное Западу государство может быть ограблено, так было с Югославией, Сирией, Венесуэлой и Ливией, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:50
2023-11-02T09:50
в мире
югославия
сирия
венесуэла
александр венедиктов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Любое неугодное Западу государство может быть ограблено, так было с Югославией, Сирией, Венесуэлой и Ливией, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. "Обратите внимание на то, как западные страны реформируют свои законодательства, чтобы, как они заявляют, правомочно конфисковывать замороженные активы других государств. Любое неугодное государство может быть ограблено, как уже произошло с заблокированными в западных банках активами Югославии, Ливии, Венесуэлы, Сирии и других", - сказал он.
https://ria.ru/20231102/briks-1906845024.html
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в мире, югославия, сирия, венесуэла, александр венедиктов
В мире, Югославия, Сирия, Венесуэла, Александр Венедиктов
Любое неугодное Западу государство могут ограбить, заявили в Совбезе

Венедиктов: любую неугодную Западу страну могут ограбить, как было с Югославией

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Любое неугодное Западу государство может быть ограблено, так было с Югославией, Сирией, Венесуэлой и Ливией, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Обратите внимание на то, как западные страны реформируют свои законодательства, чтобы, как они заявляют, правомочно конфисковывать замороженные активы других государств. Любое неугодное государство может быть ограблено, как уже произошло с заблокированными в западных банках активами Югославии, Ливии, Венесуэлы, Сирии и других", - сказал он.
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В миреЮгославияСирияВенесуэлаАлександр Венедиктов
 
 
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