https://ria.ru/20231102/zapad-1906854491.html

Любое неугодное Западу государство могут ограбить, заявили в Совбезе

Любое неугодное Западу государство могут ограбить, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023

Любое неугодное Западу государство могут ограбить, заявили в Совбезе

Любое неугодное Западу государство может быть ограблено, так было с Югославией, Сирией, Венесуэлой и Ливией, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:50

2023-11-02T09:50

2023-11-02T09:50

в мире

югославия

сирия

венесуэла

александр венедиктов

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Любое неугодное Западу государство может быть ограблено, так было с Югославией, Сирией, Венесуэлой и Ливией, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. "Обратите внимание на то, как западные страны реформируют свои законодательства, чтобы, как они заявляют, правомочно конфисковывать замороженные активы других государств. Любое неугодное государство может быть ограблено, как уже произошло с заблокированными в западных банках активами Югославии, Ливии, Венесуэлы, Сирии и других", - сказал он.

https://ria.ru/20231102/briks-1906845024.html

югославия

сирия

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, югославия, сирия, венесуэла, александр венедиктов