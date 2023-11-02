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В Минобороны назвали цели провокации киевского режима в Энергодаре
В Минобороны назвали цели провокации киевского режима в Энергодаре - РИА Новости, 02.11.2023
В Минобороны назвали цели провокации киевского режима в Энергодаре
Киев совершил провокацию с атакой дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и сорвать... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:46
2023-11-02T15:46
2023-11-02T15:46
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киев совершил провокацию с атакой дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и срыва проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Сегодня около 12.30 мск в районе города Энергодар Запорожской области дежурными средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских БПЛА коптерного типа", - говорится в сообщении.
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В Минобороны назвали цели провокации киевского режима в Энергодаре
Минобороны: Киев совершил провокацию с целью создать катастрофу на ЗАЭС