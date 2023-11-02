В Сочи задержали пьяную женщину-водителя с ребенком в салоне автомобиля
В Сочи задержали пьяную женщину, перевозившую своего ребенка в автомобиле
© Полиция Сочи/TelegramЖенщина, которую задержали сотрудники Госавтоинспекции Сочи за вождение в нетрезвом виде после медицинского освидетельствования. 2 ноября 2023
Женщина, которую задержали сотрудники Госавтоинспекции Сочи за вождение в нетрезвом виде после медицинского освидетельствования. 2 ноября 2023
СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Сочи задержали женщину за рулем внедорожника, которая перевозила своего ребенка, будучи пьяной, в ее крови также обнаружили "запрещенное вещество", сообщила пресс-служба городского УВД в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел в Красной Поляне. Госавтоинспекторы остановили внедорожник, в котором находилась пьяная женщина за рулем и ее ребенок. Женщина отказалась пройти тест на алкотестере, ее доставили в медицинское учреждение для освидетельствования, где кроме спиртного, по информации городского УВД, в крови задержанной обнаружили "запрещенное вещество".
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"Госавтоинспекторы составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Женщину ожидает суд, а ребенок передан законным представителям", - говорится в сообщении сочинского УВД.