https://ria.ru/20231102/zaderzhanie-1907016763.html

В Сочи задержали пьяную женщину-водителя с ребенком в салоне автомобиля

В Сочи задержали пьяную женщину-водителя с ребенком в салоне автомобиля - РИА Новости, 02.11.2023

В Сочи задержали пьяную женщину-водителя с ребенком в салоне автомобиля

Сотрудники Госавтоинспекции Сочи задержали женщину за рулем внедорожника, которая перевозила своего ребенка, будучи пьяной, в ее крови также обнаружили... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:50

2023-11-02T17:50

2023-11-02T17:59

происшествия

сочи

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907018536_0:0:2539:1428_1920x0_80_0_0_cb8e4cfd89d7dc0d67a7d64b096e8d8d.png

СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Сочи задержали женщину за рулем внедорожника, которая перевозила своего ребенка, будучи пьяной, в ее крови также обнаружили "запрещенное вещество", сообщила пресс-служба городского УВД в Telegram-канале ведомства. Инцидент произошел в Красной Поляне. Госавтоинспекторы остановили внедорожник, в котором находилась пьяная женщина за рулем и ее ребенок. Женщина отказалась пройти тест на алкотестере, ее доставили в медицинское учреждение для освидетельствования, где кроме спиртного, по информации городского УВД, в крови задержанной обнаружили "запрещенное вещество". "Госавтоинспекторы составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Женщину ожидает суд, а ребенок передан законным представителям", - говорится в сообщении сочинского УВД.

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, россия