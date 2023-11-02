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В Сочи задержали пьяную женщину-водителя с ребенком в салоне автомобиля - РИА Новости, 02.11.2023
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17:50 02.11.2023 (обновлено: 17:59 02.11.2023)
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В Сочи задержали пьяную женщину-водителя с ребенком в салоне автомобиля
В Сочи задержали пьяную женщину-водителя с ребенком в салоне автомобиля - РИА Новости, 02.11.2023
В Сочи задержали пьяную женщину-водителя с ребенком в салоне автомобиля
Сотрудники Госавтоинспекции Сочи задержали женщину за рулем внедорожника, которая перевозила своего ребенка, будучи пьяной, в ее крови также обнаружили... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:50
2023-11-02T17:59
происшествия
сочи
россия
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Сочи задержали женщину за рулем внедорожника, которая перевозила своего ребенка, будучи пьяной, в ее крови также обнаружили "запрещенное вещество", сообщила пресс-служба городского УВД в Telegram-канале ведомства. Инцидент произошел в Красной Поляне. Госавтоинспекторы остановили внедорожник, в котором находилась пьяная женщина за рулем и ее ребенок. Женщина отказалась пройти тест на алкотестере, ее доставили в медицинское учреждение для освидетельствования, где кроме спиртного, по информации городского УВД, в крови задержанной обнаружили "запрещенное вещество". "Госавтоинспекторы составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Женщину ожидает суд, а ребенок передан законным представителям", - говорится в сообщении сочинского УВД.
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происшествия, сочи, россия
Происшествия, Сочи, Россия
В Сочи задержали пьяную женщину-водителя с ребенком в салоне автомобиля

В Сочи задержали пьяную женщину, перевозившую своего ребенка в автомобиле

© Полиция Сочи/TelegramЖенщина, которую задержали сотрудники Госавтоинспекции Сочи за вождение в нетрезвом виде после медицинского освидетельствования. 2 ноября 2023
Женщина, которую задержали сотрудники Госавтоинспекции Сочи за вождение в нетрезвом виде после медицинского освидетельствования. 2 ноября 2023
© Полиция Сочи/Telegram
Женщина, которую задержали сотрудники Госавтоинспекции Сочи за вождение в нетрезвом виде после медицинского освидетельствования. 2 ноября 2023
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Сочи задержали женщину за рулем внедорожника, которая перевозила своего ребенка, будучи пьяной, в ее крови также обнаружили "запрещенное вещество", сообщила пресс-служба городского УВД в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел в Красной Поляне. Госавтоинспекторы остановили внедорожник, в котором находилась пьяная женщина за рулем и ее ребенок. Женщина отказалась пройти тест на алкотестере, ее доставили в медицинское учреждение для освидетельствования, где кроме спиртного, по информации городского УВД, в крови задержанной обнаружили "запрещенное вещество".
«
"Госавтоинспекторы составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Женщину ожидает суд, а ребенок передан законным представителям", - говорится в сообщении сочинского УВД.
 
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