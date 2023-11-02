https://ria.ru/20231102/yunisef-1906833671.html

ЮНИСЕФ назвал удары Израиля по лагерю Джебалия в Газе бойней

ЮНИСЕФ назвал удары Израиля по лагерю Джебалия в Газе бойней - РИА Новости, 02.11.2023

ЮНИСЕФ назвал удары Израиля по лагерю Джебалия в Газе бойней

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал бойней удары, которые Израиль нанес по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T03:32

2023-11-02T03:32

2023-11-02T09:14

израиль

россия

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юнисеф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 2 ноя — РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал бойней удары, которые Израиль нанес по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа."Сцены бойни, поступающие из лагеря Джебалия в секторе Газа после ударов вчера и сегодня (во вторник и в среду. — Прим. ред.), ужасают", — указали в организации.Как отметили в ЮНИСЕФ, несмотря на отсутствие оценок числа погибших детей, "сотни людей, по-видимому, получили ранения и убиты", и среди них, по предварительным данным, много несовершеннолетних.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на движение ХАМАС сообщило, что по меньшей мере 195 человек погибли, еще 777 пострадали при ударах по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, которые Израиль нанес во вторник и среду.Во вторник Министерство внутренних дел Газы заявило, что при авиаударах по Джебалии погибли или получили ранения не менее 400 человек. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, но ответственность за их гибель возложил на руководство палестинского движения.Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду предупредило, что обстрел израильскими силами Джебалии могут приравнять к военному преступлению.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231102/gaza-1906833355.html

https://ria.ru/20231102/deeskalatsiya-1906830293.html

https://ria.ru/20231101/zaschita-1906807704.html

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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас