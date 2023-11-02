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Фонд развития Югры поможет модернизировать гостиничный комплекс в Сургуте - РИА Новости, 02.11.2023
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15:00 02.11.2023 (обновлено: 15:22 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/yugra-1906959332.html
Фонд развития Югры поможет модернизировать гостиничный комплекс в Сургуте
Фонд развития Югры поможет модернизировать гостиничный комплекс в Сургуте - РИА Новости, 02.11.2023
Фонд развития Югры поможет модернизировать гостиничный комплекс в Сургуте
Фонд развития Югры предоставит льготный заем на модернизацию гостиничного комплекса в Сургуте, сообщает пресс-служба Фонда. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:00
2023-11-02T15:22
ханты-мансийский автономный округ
экономика
сургут
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Фонд развития Югры предоставит льготный заем на модернизацию гостиничного комплекса в Сургуте, сообщает пресс-служба Фонда. "Фонд развития Югры предоставит льготный заем по программе "Объекты туристской инфраструктуры" в размере 31,5 миллиона рублей под 3% годовых сроком на 7 лет ООО "Техно Интеллект", - говорится в сообщении. Уточняется, что средства предусмотрены на модернизацию гостинично-ресторанного комплекса "Медвежий угол" в городе Сургуте. Заемные денежные средства будут направлены на повышение качества инженерных сетей здания и номерного фонда гостиничного комплекса, соответствующих категории 4 звезды. Общая стоимость проекта оценивается в 136,6 миллиона рублей. По данным Фонда, планируется, что после реализации проекта с 2024 по 2030 год в региональный бюджет поступят налоговые платежи на сумму в 106,4 миллиона рублей. Помимо этого, будет создано не менее 31 единицы рабочих мест, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231031/konkurs-1906508970.html
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экономика, сургут, новости - туризм
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Сургут, Новости - Туризм
Фонд развития Югры поможет модернизировать гостиничный комплекс в Сургуте

Фонд развития Югры даст заем на модернизацию гостиничного комплекса в Сургуте

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Фонд развития Югры предоставит льготный заем на модернизацию гостиничного комплекса в Сургуте, сообщает пресс-служба Фонда.
"Фонд развития Югры предоставит льготный заем по программе "Объекты туристской инфраструктуры" в размере 31,5 миллиона рублей под 3% годовых сроком на 7 лет ООО "Техно Интеллект", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что средства предусмотрены на модернизацию гостинично-ресторанного комплекса "Медвежий угол" в городе Сургуте. Заемные денежные средства будут направлены на повышение качества инженерных сетей здания и номерного фонда гостиничного комплекса, соответствующих категории 4 звезды. Общая стоимость проекта оценивается в 136,6 миллиона рублей.
По данным Фонда, планируется, что после реализации проекта с 2024 по 2030 год в региональный бюджет поступят налоговые платежи на сумму в 106,4 миллиона рублей. Помимо этого, будет создано не менее 31 единицы рабочих мест, уточнили в пресс-службе.
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