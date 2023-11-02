https://ria.ru/20231102/yugra-1906959332.html

Фонд развития Югры поможет модернизировать гостиничный комплекс в Сургуте

Фонд развития Югры поможет модернизировать гостиничный комплекс в Сургуте - РИА Новости, 02.11.2023

Фонд развития Югры поможет модернизировать гостиничный комплекс в Сургуте

Фонд развития Югры предоставит льготный заем на модернизацию гостиничного комплекса в Сургуте, сообщает пресс-служба Фонда. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:00

2023-11-02T15:00

2023-11-02T15:22

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сургут

новости - туризм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Фонд развития Югры предоставит льготный заем на модернизацию гостиничного комплекса в Сургуте, сообщает пресс-служба Фонда. "Фонд развития Югры предоставит льготный заем по программе "Объекты туристской инфраструктуры" в размере 31,5 миллиона рублей под 3% годовых сроком на 7 лет ООО "Техно Интеллект", - говорится в сообщении. Уточняется, что средства предусмотрены на модернизацию гостинично-ресторанного комплекса "Медвежий угол" в городе Сургуте. Заемные денежные средства будут направлены на повышение качества инженерных сетей здания и номерного фонда гостиничного комплекса, соответствующих категории 4 звезды. Общая стоимость проекта оценивается в 136,6 миллиона рублей. По данным Фонда, планируется, что после реализации проекта с 2024 по 2030 год в региональный бюджет поступят налоговые платежи на сумму в 106,4 миллиона рублей. Помимо этого, будет создано не менее 31 единицы рабочих мест, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231031/konkurs-1906508970.html

https://ria.ru/20231019/yugra-1903936857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сургут, новости - туризм