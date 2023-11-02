https://ria.ru/20231102/yakhta-1906954481.html

Польская яхта затонула после нападения косаток в Гибралтарском проливе

Польская яхта затонула после нападения косаток в Гибралтарском проливе - РИА Новости, 02.11.2023

Польская яхта затонула после нападения косаток в Гибралтарском проливе

Стая косаток напала на польскую яхту Grazie Mamma в Гибралтарском проливе, судно затонуло, жертв нет, сообщает фирма "Морские мили" - владелец яхты. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:47

2023-11-02T14:47

2023-11-02T14:48

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ВАРШАВА, 2 ноя - РИА Новости. Стая косаток напала на польскую яхту Grazie Mamma в Гибралтарском проливе, судно затонуло, жертв нет, сообщает фирма "Морские мили" - владелец яхты. "Вчера в Гибралтарском проливе на нашу яхту напала стая косаток. В течение 45 минут они ударялись о руль, вызывая большие повреждения и течь", - говорится в сообщении. По данным владельца, яхта затонула, немного не дойдя до порта Танжер в Марокко. "Несмотря на попытки привести яхту в порт, предпринятые капитаном, экипажем и спасателями, судно затонуло недалеко от входа в порт Танжер. Экипаж целый и невредимый уже находится в Испании", - говорится в сообщении. Ранее правительство Испании сообщило, что министерство экологических преобразований и демографических проблем страны будет вести спутниковое отслеживание шести косаток, чтобы свести к минимуму их взаимодействие с судами. Согласно сообщению, с 2020 года в Гибралтарском проливе и в водах у побережья Галисии наблюдаются эпизоды столкновения между косатками и судами, особенно парусниками.

https://ria.ru/20231024/kosatki-1904836955.html

https://ria.ru/20230729/yakhta-1887096762.html

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