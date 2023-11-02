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Kaspersky обнаружил шпионский мод для WhatsApp - РИА Новости, 02.11.2023
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11:54 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/whatsapp-1906885914.html
Kaspersky обнаружил шпионский мод для WhatsApp
Kaspersky обнаружил шпионский мод для WhatsApp - РИА Новости, 02.11.2023
Kaspersky обнаружил шпионский мод для WhatsApp
Шпионский мод для WhatsApp на Android, распространяемый через Telegram-каналы на арабском и азербайджанском языках, обнаружили в "Лаборатории Касперского",... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:54
2023-11-02T11:54
в мире
технологии
азербайджан
саудовская аравия
йемен
лаборатория касперского
whatsapp inc.
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Шпионский мод для WhatsApp на Android, распространяемый через Telegram-каналы на арабском и азербайджанском языках, обнаружили в "Лаборатории Касперского", заявили РИА Новости в компании. "Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили мод для WhatsApp … который содержит ранее неизвестное вредоносное ПО - троянца-шпиона для Android. Он получил название CanesSpy. Мод уже некоторое время распространяется в Telegram-каналах на арабском и азербайджанском языках", - рассказали в компании. Моды - это неофициальные дополнения, например, к мессенджерам или играм. Они позволяют расширить возможности официальных приложений. Однако под видом таких программ злоумышленники часто распространяют вредоносное ПО. Отмечается, что суммарное число подписчиков только в самых популярных Telegram-каналах с модами достигает почти двух миллионов пользователей. По словам специалистов, за октябрь компания предотвратила более 340 тысяч атак в более чем ста странах. В свою очередь наибольшее количество зафиксировано в Азербайджане, Саудовской Аравии, Йемене, Турции и Египте. Российские пользователи также столкнулись с попытками заражения. Там добавили, что новый мод распространяется вместе с некоторыми модификациями для WhatsApp на Android, которые предлагают опцию отложенного постинга или другие улучшения. Он также может красть данные с зараженного смартфона: список контактов, информацию об аккаунтах на устройстве, документы, а по команде начинает вести запись с микрофона устройства.
https://ria.ru/20230728/kiberataki-1886954194.html
https://ria.ru/20230616/ataki-1878501270.html
азербайджан
саудовская аравия
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
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в мире, технологии, азербайджан, саудовская аравия, йемен, лаборатория касперского, whatsapp inc.
В мире, Технологии, Азербайджан, Саудовская Аравия, Йемен, Лаборатория Касперского, WhatsApp Inc.
Kaspersky обнаружил шпионский мод для WhatsApp

Kaspersky обнаружил шпионский мод для WhatsApp, распространяемый через Telegram

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Шпионский мод для WhatsApp на Android, распространяемый через Telegram-каналы на арабском и азербайджанском языках, обнаружили в "Лаборатории Касперского", заявили РИА Новости в компании.
"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили мод для WhatsApp … который содержит ранее неизвестное вредоносное ПО - троянца-шпиона для Android. Он получил название CanesSpy. Мод уже некоторое время распространяется в Telegram-каналах на арабском и азербайджанском языках", - рассказали в компании.
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Моды - это неофициальные дополнения, например, к мессенджерам или играм. Они позволяют расширить возможности официальных приложений. Однако под видом таких программ злоумышленники часто распространяют вредоносное ПО.
Отмечается, что суммарное число подписчиков только в самых популярных Telegram-каналах с модами достигает почти двух миллионов пользователей. По словам специалистов, за октябрь компания предотвратила более 340 тысяч атак в более чем ста странах. В свою очередь наибольшее количество зафиксировано в Азербайджане, Саудовской Аравии, Йемене, Турции и Египте. Российские пользователи также столкнулись с попытками заражения.
Там добавили, что новый мод распространяется вместе с некоторыми модификациями для WhatsApp на Android, которые предлагают опцию отложенного постинга или другие улучшения.
Он также может красть данные с зараженного смартфона: список контактов, информацию об аккаунтах на устройстве, документы, а по команде начинает вести запись с микрофона устройства.
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В миреТехнологииАзербайджанСаудовская АравияЙеменЛаборатория КасперскогоWhatsApp Inc.
 
 
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