https://ria.ru/20231102/whatsapp-1906885914.html

Kaspersky обнаружил шпионский мод для WhatsApp

Kaspersky обнаружил шпионский мод для WhatsApp - РИА Новости, 02.11.2023

Kaspersky обнаружил шпионский мод для WhatsApp

Шпионский мод для WhatsApp на Android, распространяемый через Telegram-каналы на арабском и азербайджанском языках, обнаружили в "Лаборатории Касперского",... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:54

2023-11-02T11:54

2023-11-02T11:54

в мире

технологии

азербайджан

саудовская аравия

йемен

лаборатория касперского

whatsapp inc.

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Шпионский мод для WhatsApp на Android, распространяемый через Telegram-каналы на арабском и азербайджанском языках, обнаружили в "Лаборатории Касперского", заявили РИА Новости в компании. "Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили мод для WhatsApp … который содержит ранее неизвестное вредоносное ПО - троянца-шпиона для Android. Он получил название CanesSpy. Мод уже некоторое время распространяется в Telegram-каналах на арабском и азербайджанском языках", - рассказали в компании. Моды - это неофициальные дополнения, например, к мессенджерам или играм. Они позволяют расширить возможности официальных приложений. Однако под видом таких программ злоумышленники часто распространяют вредоносное ПО. Отмечается, что суммарное число подписчиков только в самых популярных Telegram-каналах с модами достигает почти двух миллионов пользователей. По словам специалистов, за октябрь компания предотвратила более 340 тысяч атак в более чем ста странах. В свою очередь наибольшее количество зафиксировано в Азербайджане, Саудовской Аравии, Йемене, Турции и Египте. Российские пользователи также столкнулись с попытками заражения. Там добавили, что новый мод распространяется вместе с некоторыми модификациями для WhatsApp на Android, которые предлагают опцию отложенного постинга или другие улучшения. Он также может красть данные с зараженного смартфона: список контактов, информацию об аккаунтах на устройстве, документы, а по команде начинает вести запись с микрофона устройства.

https://ria.ru/20230728/kiberataki-1886954194.html

https://ria.ru/20230616/ataki-1878501270.html

азербайджан

саудовская аравия

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, азербайджан, саудовская аравия, йемен, лаборатория касперского, whatsapp inc.