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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 02.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе и поселке Затока Одесской области, сообщает украинское издание "Думская" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T20:03
2023-11-02T20:03
2023-11-02T20:03
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе и поселке Затока Одесской области, сообщает украинское издание "Думская" в Telegram-канале."В Одессе слышали звуки взрыва", - говорится в сообщении издания.Позже издание сообщило, что звуки взрывов также слышны в поселке Затока Одесской области. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.
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одесса, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Думская": в Одессе и области прогремели взрывы