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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 02.11.2023

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области

Взрывы раздались в Николаевской области Украины на фоне объявленной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:00

2023-11-02T14:00

2023-11-02T14:00

специальная военная операция на украине

николаевская область

украина

черниговская область

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в Николаевской области Украины на фоне объявленной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Николаевской области. Сейчас в регионе воздушная тревога", - говорится в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской и Черниговской областях тревогу объявили в 12.56, в Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области - в 13.11. В 13.16 тревога распространилась на остальные регионы Украины.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

николаевская область

украина

черниговская область

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николаевская область, украина, черниговская область