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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 02.11.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области
Взрывы раздались в Николаевской области Украины на фоне объявленной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:00
2023-11-02T14:00
2023-11-02T14:00
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николаевская область
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в Николаевской области Украины на фоне объявленной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Николаевской области. Сейчас в регионе воздушная тревога", - говорится в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской и Черниговской областях тревогу объявили в 12.56, в Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области - в 13.11. В 13.16 тревога распространилась на остальные регионы Украины.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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николаевская область, украина, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Черниговская область
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области
"Страна.ua": в Николаевской области прогремели взрывы