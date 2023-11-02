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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 02.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T22:18
2023-11-02T22:18
2023-11-02T22:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Одесской области, о последствиях не сообщалось. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинский телеканал Общественное сообщил, что в Харькове прогремел взрыв