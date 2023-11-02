https://ria.ru/20231102/vzryv-1907065814.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 02.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T22:18

2023-11-02T22:18

2023-11-02T22:18

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

россия

полтавская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Одесской области, о последствиях не сообщалось. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

россия

полтавская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины