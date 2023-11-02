https://ria.ru/20231102/vykhodnye-1906842896.html

Россияне будут отдыхать десять дней на новогодние праздники

Россияне будут отдыхать десять дней на новогодние праздники - РИА Новости, 02.11.2023

Россияне будут отдыхать десять дней на новогодние праздники

Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней, с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года, за счет того, что два последних дня года выпадают на РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T08:03

2023-11-02T08:03

2023-11-02T15:50

общество

россия

татьяна нечаева

новый год

новости - туризм

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней, с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года, за счет того, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева."В соответствии с частью первой статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января — новогодние каникулы — являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации. <…> Таким образом, продолжительность новогоднего отдыха составит десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го", — отметила она.Нечаева напомнила, что по ТК при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января."Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства", — уточнила эксперт.Нечаева объяснила, что, согласно постановлению правительства России "О переносе выходных дней в 2024 году", выходной день с субботы 6 января переносится на 10 мая, а с воскресенья 7 января — на вторник 31 декабря 2024-го.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, татьяна нечаева, новый год, новости - туризм