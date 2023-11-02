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Россияне будут отдыхать десять дней на новогодние праздники - РИА Новости, 02.11.2023
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08:03 02.11.2023 (обновлено: 15:50 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/vykhodnye-1906842896.html
Россияне будут отдыхать десять дней на новогодние праздники
Россияне будут отдыхать десять дней на новогодние праздники - РИА Новости, 02.11.2023
Россияне будут отдыхать десять дней на новогодние праздники
Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней, с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года, за счет того, что два последних дня года выпадают на РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T08:03
2023-11-02T15:50
общество
россия
татьяна нечаева
новый год
новости - туризм
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней, с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года, за счет того, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.&quot;В соответствии с частью первой статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января — новогодние каникулы — являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации. &lt;…&gt; Таким образом, продолжительность новогоднего отдыха составит десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го&quot;, — отметила она.Нечаева напомнила, что по ТК при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января."Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства", — уточнила эксперт.Нечаева объяснила, что, согласно постановлению правительства России "О переносе выходных дней в 2024 году", выходной день с субботы 6 января переносится на 10 мая, а с воскресенья 7 января — на вторник 31 декабря 2024-го.
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общество, россия, татьяна нечаева, новый год, новости - туризм
Общество, Россия, Татьяна Нечаева, Новый год, Новости - Туризм
Россияне будут отдыхать десять дней на новогодние праздники

Новогодние выходные в 2024 году в России продлятся десять дней

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПраздничные новогодние украшения на Лубянской площади в Москве
Праздничные новогодние украшения на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Праздничные новогодние украшения на Лубянской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней, с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года, за счет того, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
«

"В соответствии с частью первой статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января — новогодние каникулы — являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации. <…> Таким образом, продолжительность новогоднего отдыха составит десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го", — отметила она.

Нечаева напомнила, что по ТК при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января.
"Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства", — уточнила эксперт.
Нечаева объяснила, что, согласно постановлению правительства России "О переносе выходных дней в 2024 году", выходной день с субботы 6 января переносится на 10 мая, а с воскресенья 7 января — на вторник 31 декабря 2024-го.
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