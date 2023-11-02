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В МИД прокомментировали отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей на выборы
В МИД прокомментировали отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей на выборы - РИА Новости, 02.11.2023
В МИД прокомментировали отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей на выборы
Москва считает отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей РФ в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборы проявлением антироссийского курса и рассчитывает, что ОБСЕ... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:18
2023-11-02T12:18
2023-11-02T12:18
мария захарова
молдавия
в мире
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва считает отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей РФ в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборы проявлением антироссийского курса и рассчитывает, что ОБСЕ отреагирует на эту ситуацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. "Мы расценивает решение молдавских властей, как нарушение международных обязательств и очередное проявление антироссийского курса и рассчитываем опять же, что все это не останется не реакции ОБСЕ и должны быть даны соответствующие оценки", - сказала она.
https://ria.ru/20231031/moldaviya-1906505548.html
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мария захарова, молдавия, в мире, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, россия
Мария Захарова, Молдавия, В мире, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Россия
В МИД прокомментировали отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей на выборы
Захарова назвала отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей антироссийским курсом