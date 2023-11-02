https://ria.ru/20231102/vybory-1906892263.html

В МИД прокомментировали отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей на выборы

В МИД прокомментировали отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей на выборы - РИА Новости, 02.11.2023

В МИД прокомментировали отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей на выборы

Москва считает отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей РФ в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборы проявлением антироссийского курса и рассчитывает, что ОБСЕ... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:18

2023-11-02T12:18

2023-11-02T12:18

мария захарова

молдавия

в мире

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва считает отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей РФ в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборы проявлением антироссийского курса и рассчитывает, что ОБСЕ отреагирует на эту ситуацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. "Мы расценивает решение молдавских властей, как нарушение международных обязательств и очередное проявление антироссийского курса и рассчитываем опять же, что все это не останется не реакции ОБСЕ и должны быть даны соответствующие оценки", - сказала она.

https://ria.ru/20231031/moldaviya-1906505548.html

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мария захарова, молдавия, в мире, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, россия