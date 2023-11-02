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"Снимают с мест войска". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте - РИА Новости, 02.11.2023
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18:35 02.11.2023 (обновлено: 18:36 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/vsu-1907035376.html
"Снимают с мест войска". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
"Снимают с мест войска". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте - РИА Новости, 02.11.2023
"Снимают с мест войска". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
ВСУ вынуждены снимать с разных направлений войска, чтобы закрыть бреши в обороне и остановить российские наступательные действия, заявил бывший разведчик ВС США РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:35
2023-11-02T18:36
политика
украина
артемовск
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
нато
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. ВСУ вынуждены снимать с разных направлений войска, чтобы закрыть бреши в обороне и остановить российские наступательные действия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Россияне начали продвигаться и выталкивать с позиций ВСУ, у которых больше не оказалось бригад в одном из направлений. Украине пришлось снимать войска под Купянском, русские пошли вперед. Украина сняла подразделения под Лиманом, русские начали давить и там. Вот что сейчас происходит", — сказал эксперт.По его мнению, ВСУ будут вынуждены снова нести колоссальные потери, поскольку повторяют на фронте те же ошибки, которые они совершали в Артемовске, — пытаются удержать позиции любой ценой.Украинские войска в течение пяти месяцев пытались проводить наступательные операции на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.
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политика, украина, артемовск, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
Политика, Украина, Артемовск, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Снимают с мест войска". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте

Экс-разведчик: ВСУ снимают с мест войска, чтобы остановить наступление России

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. ВСУ вынуждены снимать с разных направлений войска, чтобы закрыть бреши в обороне и остановить российские наступательные действия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«
"Россияне начали продвигаться и выталкивать с позиций ВСУ, у которых больше не оказалось бригад в одном из направлений. Украине пришлось снимать войска под Купянском, русские пошли вперед. Украина сняла подразделения под Лиманом, русские начали давить и там. Вот что сейчас происходит", — сказал эксперт.
По его мнению, ВСУ будут вынуждены снова нести колоссальные потери, поскольку повторяют на фронте те же ошибки, которые они совершали в Артемовске, — пытаются удержать позиции любой ценой.
Украинские войска в течение пяти месяцев пытались проводить наступательные операции на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.
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