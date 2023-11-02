https://ria.ru/20231102/vsu-1907035376.html

"Снимают с мест войска". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте

"Снимают с мест войска". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте - РИА Новости, 02.11.2023

"Снимают с мест войска". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте

ВСУ вынуждены снимать с разных направлений войска, чтобы закрыть бреши в обороне и остановить российские наступательные действия, заявил бывший разведчик ВС США РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:35

2023-11-02T18:35

2023-11-02T18:36

политика

украина

артемовск

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

нато

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. ВСУ вынуждены снимать с разных направлений войска, чтобы закрыть бреши в обороне и остановить российские наступательные действия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Россияне начали продвигаться и выталкивать с позиций ВСУ, у которых больше не оказалось бригад в одном из направлений. Украине пришлось снимать войска под Купянском, русские пошли вперед. Украина сняла подразделения под Лиманом, русские начали давить и там. Вот что сейчас происходит", — сказал эксперт.По его мнению, ВСУ будут вынуждены снова нести колоссальные потери, поскольку повторяют на фронте те же ошибки, которые они совершали в Артемовске, — пытаются удержать позиции любой ценой.Украинские войска в течение пяти месяцев пытались проводить наступательные операции на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.

https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1906979717.html

украина

артемовск

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, артемовск, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато