https://ria.ru/20231102/vstrecha-1906833231.html

В России пройдет конференция по угрозам от "насаждаемых" Западом извращений

В России пройдет конференция по угрозам от "насаждаемых" Западом извращений - РИА Новости, 02.11.2023

В России пройдет конференция по угрозам от "насаждаемых" Западом извращений

Распространяемые Западом извращения несут угрозу существованию человечества, эта проблема будет обсуждаться на международной встрече высоких представителей,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T03:25

2023-11-02T03:25

2023-11-02T03:26

россия

московская область (подмосковье)

александр венедиктов

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Распространяемые Западом извращения несут угрозу существованию человечества, эта проблема будет обсуждаться на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в апреле 2024 года в России под эгидой Совета безопасности РФ, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов. "В ходе очередной конференции, которая запланирована на апрель будущего года, рассчитываем уделить особое внимание обсуждению мер по недопущению дальнейшего распространения продвигаемых западниками извращений, несущих угрозу существованию всего человечества",- сказал Венедиктов. "Нельзя сидеть сложа руки и ждать, что кто-то с высокой трибуны выступит и защитит право народов жить в соответствии со своими традициями и опорой на истинные непреложные ценности, которые делают человека человеком", - подчеркнул он. Россия инициативно ставит данный вопрос в контактах с зарубежными партнерами, отметил Венедиктов. "Обсуждался он и в ходе 11-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в мае в Подмосковье. Как мы видим, эта тема беспокоит сегодня практически всех, даже на Западе, не говоря уже про страны, где до сих пор придерживаются строгих устоев и чтут заветы предков", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.

https://ria.ru/20231102/sovbez-1906832487.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), александр венедиктов