Рейтинг@Mail.ru
В России пройдет конференция по угрозам от "насаждаемых" Западом извращений - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 02.11.2023 (обновлено: 03:26 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/vstrecha-1906833231.html
В России пройдет конференция по угрозам от "насаждаемых" Западом извращений
В России пройдет конференция по угрозам от "насаждаемых" Западом извращений - РИА Новости, 02.11.2023
В России пройдет конференция по угрозам от "насаждаемых" Западом извращений
Распространяемые Западом извращения несут угрозу существованию человечества, эта проблема будет обсуждаться на международной встрече высоких представителей,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T03:25
2023-11-02T03:26
россия
московская область (подмосковье)
александр венедиктов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884259892_0:192:3266:2029_1920x0_80_0_0_ea38c30d96a7b53613f967449ef223ab.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Распространяемые Западом извращения несут угрозу существованию человечества, эта проблема будет обсуждаться на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в апреле 2024 года в России под эгидой Совета безопасности РФ, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов. "В ходе очередной конференции, которая запланирована на апрель будущего года, рассчитываем уделить особое внимание обсуждению мер по недопущению дальнейшего распространения продвигаемых западниками извращений, несущих угрозу существованию всего человечества",- сказал Венедиктов. "Нельзя сидеть сложа руки и ждать, что кто-то с высокой трибуны выступит и защитит право народов жить в соответствии со своими традициями и опорой на истинные непреложные ценности, которые делают человека человеком", - подчеркнул он. Россия инициативно ставит данный вопрос в контактах с зарубежными партнерами, отметил Венедиктов. "Обсуждался он и в ходе 11-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в мае в Подмосковье. Как мы видим, эта тема беспокоит сегодня практически всех, даже на Западе, не говоря уже про страны, где до сих пор придерживаются строгих устоев и чтут заветы предков", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.
https://ria.ru/20231102/sovbez-1906832487.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884259892_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_33cbbf5eed7ebbfe7441d0a42b72b4a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), александр венедиктов
Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Венедиктов
В России пройдет конференция по угрозам от "насаждаемых" Западом извращений

Совбез: Россия проведет международную встречу по угрозам от извращений с Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Распространяемые Западом извращения несут угрозу существованию человечества, эта проблема будет обсуждаться на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в апреле 2024 года в России под эгидой Совета безопасности РФ, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов.
«
"В ходе очередной конференции, которая запланирована на апрель будущего года, рассчитываем уделить особое внимание обсуждению мер по недопущению дальнейшего распространения продвигаемых западниками извращений, несущих угрозу существованию всего человечества",- сказал Венедиктов.
"Нельзя сидеть сложа руки и ждать, что кто-то с высокой трибуны выступит и защитит право народов жить в соответствии со своими традициями и опорой на истинные непреложные ценности, которые делают человека человеком", - подчеркнул он.
Россия инициативно ставит данный вопрос в контактах с зарубежными партнерами, отметил Венедиктов.
"Обсуждался он и в ходе 11-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в мае в Подмосковье. Как мы видим, эта тема беспокоит сегодня практически всех, даже на Западе, не говоря уже про страны, где до сих пор придерживаются строгих устоев и чтут заветы предков", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Заместитель Патрушева отметил дисбаланс в ООН в пользу ставленников США
03:05
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Александр Венедиктов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала