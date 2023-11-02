В России пройдет конференция по угрозам от "насаждаемых" Западом извращений
Совбез: Россия проведет международную встречу по угрозам от извращений с Запада
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Распространяемые Западом извращения несут угрозу существованию человечества, эта проблема будет обсуждаться на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в апреле 2024 года в России под эгидой Совета безопасности РФ, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов.
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"В ходе очередной конференции, которая запланирована на апрель будущего года, рассчитываем уделить особое внимание обсуждению мер по недопущению дальнейшего распространения продвигаемых западниками извращений, несущих угрозу существованию всего человечества",- сказал Венедиктов.
"Нельзя сидеть сложа руки и ждать, что кто-то с высокой трибуны выступит и защитит право народов жить в соответствии со своими традициями и опорой на истинные непреложные ценности, которые делают человека человеком", - подчеркнул он.
Россия инициативно ставит данный вопрос в контактах с зарубежными партнерами, отметил Венедиктов.
"Обсуждался он и в ходе 11-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в мае в Подмосковье. Как мы видим, эта тема беспокоит сегодня практически всех, даже на Западе, не говоря уже про страны, где до сих пор придерживаются строгих устоев и чтут заветы предков", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.