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При обстреле в Газе погиб выпускник крымского мединститута
При обстреле в Газе погиб выпускник крымского мединститута - РИА Новости, 02.11.2023
При обстреле в Газе погиб выпускник крымского мединститута
Выпускник медицинского института Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, врач Абдулла Альхелу погиб во время обстрела в секторе Газа,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T19:36
2023-11-02T19:36
2023-11-02T19:36
израиль
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Выпускник медицинского института Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, врач Абдулла Альхелу погиб во время обстрела в секторе Газа, сообщил РИА Новости его друг, тоже выпускник мединститута Самара Махмуд. "Абдулла Альхелу и его семья погибли в Газе во время обстрела. Их дом разрушен", - сказал Махмуд. По его словам, Альхелу работал в Газе врачом. Он закончил мединститут четыре года назад. "Скорбим о том, что погиб талантливый врач, который мог спасти ещё сотни жизней палестинцев", - сказал Махмуд.
https://ria.ru/20231102/voz-1907036733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
При обстреле в Газе погиб выпускник крымского мединститута
Врач, выпускник крымского мединститута, и его семья погибли в Газе при обстреле