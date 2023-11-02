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При обстреле в Газе погиб выпускник крымского мединститута

При обстреле в Газе погиб выпускник крымского мединститута - РИА Новости, 02.11.2023

При обстреле в Газе погиб выпускник крымского мединститута

Выпускник медицинского института Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, врач Абдулла Альхелу погиб во время обстрела в секторе Газа,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T19:36

2023-11-02T19:36

2023-11-02T19:36

израиль

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Выпускник медицинского института Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, врач Абдулла Альхелу погиб во время обстрела в секторе Газа, сообщил РИА Новости его друг, тоже выпускник мединститута Самара Махмуд. "Абдулла Альхелу и его семья погибли в Газе во время обстрела. Их дом разрушен", - сказал Махмуд. По его словам, Альхелу работал в Газе врачом. Он закончил мединститут четыре года назад. "Скорбим о том, что погиб талантливый врач, который мог спасти ещё сотни жизней палестинцев", - сказал Махмуд.

https://ria.ru/20231102/voz-1907036733.html

израиль

сектор газа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире