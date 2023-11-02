https://ria.ru/20231102/vooruzheniya-1907035793.html

В Израиле рассказали, сколько вооружения получили с начала эскалации

В Израиле рассказали, сколько вооружения получили с начала эскалации - РИА Новости, 02.11.2023

В Израиле рассказали, сколько вооружения получили с начала эскалации

С начала эскалации конфликта в Израиль прибыло 100 грузовых самолетов и пять кораблей, которые доставили более 3000 тонн вооружений и военной техники, средств... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:38

2023-11-02T18:38

2023-11-02T18:38

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя - РИА Новости. С начала эскалации конфликта в Израиль прибыло 100 грузовых самолетов и пять кораблей, которые доставили более 3000 тонн вооружений и военной техники, средств защиты и медицинского оборудования, сообщило министерство обороны Израиля. "К этому моменту 100 самолетов и пять кораблей доставили в Израиль более 3000 тонн вооружения, бронетехники, средств защиты и бронежилетов, медицинского оборудования и прочих средств", - говорится в сообщении. Кроме того, министерство обороны закупило оборудование на сумму около 10 миллиардов шекелей (2,5 миллиарда долларов) у израильских предприятий.

https://ria.ru/20231102/izrail-1907006851.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году