Рейтинг@Mail.ru
В Израиле рассказали, сколько вооружения получили с начала эскалации - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/vooruzheniya-1907035793.html
В Израиле рассказали, сколько вооружения получили с начала эскалации
В Израиле рассказали, сколько вооружения получили с начала эскалации - РИА Новости, 02.11.2023
В Израиле рассказали, сколько вооружения получили с начала эскалации
С начала эскалации конфликта в Израиль прибыло 100 грузовых самолетов и пять кораблей, которые доставили более 3000 тонн вооружений и военной техники, средств... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:38
2023-11-02T18:38
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_519a25632e06a5c53ee98405978ee042.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя - РИА Новости. С начала эскалации конфликта в Израиль прибыло 100 грузовых самолетов и пять кораблей, которые доставили более 3000 тонн вооружений и военной техники, средств защиты и медицинского оборудования, сообщило министерство обороны Израиля. "К этому моменту 100 самолетов и пять кораблей доставили в Израиль более 3000 тонн вооружения, бронетехники, средств защиты и бронежилетов, медицинского оборудования и прочих средств", - говорится в сообщении. Кроме того, министерство обороны закупило оборудование на сумму около 10 миллиардов шекелей (2,5 миллиарда долларов) у израильских предприятий.
https://ria.ru/20231102/izrail-1907006851.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3c7a73c7ca904316e37616fc6c659131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле рассказали, сколько вооружения получили с начала эскалации

МО Израиля: сто самолетов с 3000 тоннами вооружений прибыли с начала эскалации

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи
Погрузка военной помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя - РИА Новости. С начала эскалации конфликта в Израиль прибыло 100 грузовых самолетов и пять кораблей, которые доставили более 3000 тонн вооружений и военной техники, средств защиты и медицинского оборудования, сообщило министерство обороны Израиля.
«
"К этому моменту 100 самолетов и пять кораблей доставили в Израиль более 3000 тонн вооружения, бронетехники, средств защиты и бронежилетов, медицинского оборудования и прочих средств", - говорится в сообщении.
Кроме того, министерство обороны закупило оборудование на сумму около 10 миллиардов шекелей (2,5 миллиарда долларов) у израильских предприятий.
Израильский солдат стоит возле туннеля на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Инженерные войска Израиля взорвали более ста туннелей ХАМАС, пишут СМИ
Вчера, 17:20
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала