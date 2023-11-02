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Володин запустил опрос о лишении депутатов мандатов за прогулы - РИА Новости, 02.11.2023
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09:26 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/volodin-1906849419.html
Володин запустил опрос о лишении депутатов мандатов за прогулы
Володин запустил опрос о лишении депутатов мандатов за прогулы - РИА Новости, 02.11.2023
Володин запустил опрос о лишении депутатов мандатов за прогулы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем Telegram-канале о том, правильно ли лишать депутатов мандатов за неисполнение обязанностей. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:26
2023-11-02T09:26
политика
василий власов
вадим белоусов
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем Telegram-канале о том, правильно ли лишать депутатов мандатов за неисполнение обязанностей. "Вчера досрочно прекратили полномочия двух депутатов за неисполнение обязанностей. Как вы считаете, правильно ли лишать депутата мандата, если он не посещает пленарные заседания, не работает в комитете/комиссии и в своём избирательном округе?", - написал Володин. На данный момент, из около 9 тысяч проголосовавших 92% считают, что правильно применять такие меры, 4%, что нет, и 4% ответили, что им все равно. Госдума 1 ноября досрочно прекратила полномочия депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова. Комиссия Государственной Думы по вопросам депутатской этики на своем заседании 31 октября рассмотрела поступившие в адрес комиссии материалы от комитета по защите конкуренции и комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы о систематическом отсутствии на своих заседаниях депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова соответственно. По итогам обсуждения Комиссия сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Государственной Думы Вадима Белоусова и Василия Власова. Соответствующее решение Комиссии передано в Комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствам имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, и мандатным вопросам. В соответствии с законом "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" полномочия депутата могут быть прекращены Государственной Думой досрочно по инициативе комитета, членом которого он является, в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей.
https://ria.ru/20231031/vlasov-1906354530.html
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политика, василий власов, вадим белоусов, вячеслав володин, госдума рф, россия
Политика, Василий Власов, Вадим Белоусов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин запустил опрос о лишении депутатов мандатов за прогулы

Володин спросил подписчиков, стоит ли лишать депутатов мандатов за прогулы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем Telegram-канале о том, правильно ли лишать депутатов мандатов за неисполнение обязанностей.
"Вчера досрочно прекратили полномочия двух депутатов за неисполнение обязанностей. Как вы считаете, правильно ли лишать депутата мандата, если он не посещает пленарные заседания, не работает в комитете/комиссии и в своём избирательном округе?", - написал Володин.
На данный момент, из около 9 тысяч проголосовавших 92% считают, что правильно применять такие меры, 4%, что нет, и 4% ответили, что им все равно.
Госдума 1 ноября досрочно прекратила полномочия депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова.
Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Депутат Госдумы прокомментировал возможное лишение мандата из-за прогулов
31 октября, 10:25
Комиссия Государственной Думы по вопросам депутатской этики на своем заседании 31 октября рассмотрела поступившие в адрес комиссии материалы от комитета по защите конкуренции и комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы о систематическом отсутствии на своих заседаниях депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова соответственно.
По итогам обсуждения Комиссия сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Государственной Думы Вадима Белоусова и Василия Власова. Соответствующее решение Комиссии передано в Комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствам имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, и мандатным вопросам.
В соответствии с законом "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" полномочия депутата могут быть прекращены Государственной Думой досрочно по инициативе комитета, членом которого он является, в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре
30 октября, 10:28
 
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