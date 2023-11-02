https://ria.ru/20231102/volodin-1906849419.html
Володин запустил опрос о лишении депутатов мандатов за прогулы
Володин запустил опрос о лишении депутатов мандатов за прогулы - РИА Новости, 02.11.2023
Володин запустил опрос о лишении депутатов мандатов за прогулы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем Telegram-канале о том, правильно ли лишать депутатов мандатов за неисполнение обязанностей. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:26
2023-11-02T09:26
2023-11-02T09:26
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем Telegram-канале о том, правильно ли лишать депутатов мандатов за неисполнение обязанностей. "Вчера досрочно прекратили полномочия двух депутатов за неисполнение обязанностей. Как вы считаете, правильно ли лишать депутата мандата, если он не посещает пленарные заседания, не работает в комитете/комиссии и в своём избирательном округе?", - написал Володин. На данный момент, из около 9 тысяч проголосовавших 92% считают, что правильно применять такие меры, 4%, что нет, и 4% ответили, что им все равно. Госдума 1 ноября досрочно прекратила полномочия депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова. Комиссия Государственной Думы по вопросам депутатской этики на своем заседании 31 октября рассмотрела поступившие в адрес комиссии материалы от комитета по защите конкуренции и комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы о систематическом отсутствии на своих заседаниях депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова соответственно. По итогам обсуждения Комиссия сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Государственной Думы Вадима Белоусова и Василия Власова. Соответствующее решение Комиссии передано в Комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствам имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, и мандатным вопросам. В соответствии с законом "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" полномочия депутата могут быть прекращены Государственной Думой досрочно по инициативе комитета, членом которого он является, в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей.
https://ria.ru/20231031/vlasov-1906354530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, василий власов, вадим белоусов, вячеслав володин, госдума рф, россия
Политика, Василий Власов, Вадим Белоусов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин запустил опрос о лишении депутатов мандатов за прогулы
Володин спросил подписчиков, стоит ли лишать депутатов мандатов за прогулы
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос
в своем Telegram-канале о том, правильно ли лишать депутатов мандатов за неисполнение обязанностей.
"Вчера досрочно прекратили полномочия двух депутатов за неисполнение обязанностей. Как вы считаете, правильно ли лишать депутата мандата, если он не посещает пленарные заседания, не работает в комитете/комиссии и в своём избирательном округе?", - написал Володин.
На данный момент, из около 9 тысяч проголосовавших 92% считают, что правильно применять такие меры, 4%, что нет, и 4% ответили, что им все равно.
Госдума 1 ноября досрочно прекратила полномочия депутатов Василия Власова
и Вадима Белоусова
.
Депутат Госдумы прокомментировал возможное лишение мандата из-за прогулов
Комиссия Государственной Думы по вопросам депутатской этики на своем заседании 31 октября рассмотрела поступившие в адрес комиссии материалы от комитета по защите конкуренции и комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы о систематическом отсутствии на своих заседаниях депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова соответственно.
По итогам обсуждения Комиссия сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Государственной Думы Вадима Белоусова и Василия Власова. Соответствующее решение Комиссии передано в Комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствам имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, и мандатным вопросам.
В соответствии с законом "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" полномочия депутата могут быть прекращены Государственной Думой досрочно по инициативе комитета, членом которого он является, в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей.
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре