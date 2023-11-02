Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 02.11.2023 (обновлено: 14:47 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/voennye-1906951713.html
Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.11.2023
Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины на купянском и краснолиманском направлениях потеряли за сутки около 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:40
2023-11-02T14:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
в мире
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_777d150f4259838d79b7d322683d8e3d.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Войска Украины на купянском и краснолиманском направлениях потеряли за сутки около 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На купянском направлении "Западная" группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области."Потери противника составили до 20 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град", две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходные артиллерийские установки АS-90 производства Великобритании и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР."Уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20231102/pomosch-1906951412.html
https://ria.ru/20231102/med-1906931179.html
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_0f0e092f3c2e9fb3e5fa20207a508266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Харьковская область
Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отбили две атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Войска Украины на купянском и краснолиманском направлениях потеряли за сутки около 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
На купянском направлении "Западная" группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.
Вид на Мурманск с вертолета - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Мурманская пенсионерка передала 500 тысяч рублей на нужды бойцов СВО
14:39
"Потери противника составили до 20 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град", две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходные артиллерийские установки АS-90 производства Великобритании и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР.
"Уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля", - отметили в министерстве.
Житель рабочего поселка Арья Уренского района Алексей Торопов, отправивший в зону СВО полтонны меда в Нижегородской области
Нижегородский пенсионер передал бойцам СВО полтонны меда
13:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала