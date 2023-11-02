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Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.11.2023
Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины на купянском и краснолиманском направлениях потеряли за сутки около 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:40
2023-11-02T14:40
2023-11-02T14:47
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Войска Украины на купянском и краснолиманском направлениях потеряли за сутки около 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На купянском направлении "Западная" группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области."Потери противника составили до 20 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град", две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходные артиллерийские установки АS-90 производства Великобритании и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР."Уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20231102/pomosch-1906951412.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Харьковская область
Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отбили две атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении