https://ria.ru/20231102/voennye-1906951713.html

Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.11.2023

Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины на купянском и краснолиманском направлениях потеряли за сутки около 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:40

2023-11-02T14:40

2023-11-02T14:47

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Войска Украины на купянском и краснолиманском направлениях потеряли за сутки около 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На купянском направлении "Западная" группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области."Потери противника составили до 20 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град", две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходные артиллерийские установки АS-90 производства Великобритании и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР."Уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20231102/pomosch-1906951412.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, харьковская область