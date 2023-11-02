https://ria.ru/20231102/voennye-1906836386.html

Российские военные нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ

Российские военные нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023

Российские военные нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ

Российские военные нанесли на Краснолиманском направлении огневое поражение по 160 целям украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T05:03

2023-11-02T05:03

2023-11-02T08:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли на Краснолиманском направлении огневое поражение по 160 целям украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по 160 целям противника", — сказал он.Бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ, добавил начальник пресс-центра.Кроме этого, артиллерия и авиация нанесли поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества."В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчетов ВСУ", — заключил Савчук.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 200 военнослужащих, три автомобиля, а также САУ АS-90 производства Великобритании.

https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906716558.html

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вооруженные силы украины