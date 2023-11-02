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ООН: гибель военкора Журавлева до сих пор вызывает боль у его семьи - РИА Новости, 02.11.2023
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22:54 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/voenkor-1907069218.html
ООН: гибель военкора Журавлева до сих пор вызывает боль у его семьи
ООН: гибель военкора Журавлева до сих пор вызывает боль у его семьи - РИА Новости, 02.11.2023
ООН: гибель военкора Журавлева до сих пор вызывает боль у его семьи
Гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева до сих пор вызывает боль у его семьи и друзей, заявила журналистам официальный представитель председателя... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T22:54
2023-11-02T22:54
в мире
запорожская область
украина
ростислав журавлев
стефан дюжаррик
оон
генеральная ассамблея оон
умер военкор ростислав журавлев
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ООН, 2 ноя - РИА Новости. Гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева до сих пор вызывает боль у его семьи и друзей, заявила журналистам официальный представитель председателя сессии ГА ООН Моника Грейли, выразив соболезнования близким репортера. В конце июля в Запорожской области четверо журналистов, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел украинской артиллерии. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Второе ноября является Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. "Прежде всего, мы хотим выразить соболезнования семье и друзьям журналиста. Его уход до сих пор вызывает боль у его семьи и друзей", - сказала Грейли в ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что виновные в гибели Журавлева до сих пор не привлечены к ответу. "Тогда, в июле, мы не могли выразить соболезнования, нынешний председатель Генассамблеи (Дэннис Фрэнсис - ред.) еще не вступил в должность", - пояснила она. По ее словам, в своем обращении по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов "председатель заявил, что журналисты не должны подвергаться угрозам, не должны преследоваться". "Журналистов нельзя убивать. Убивать просто за то, что они делают свою работу. Их работа крайне важна для демократий, для того, чтобы мы были информированы. Они глаза, они уши, они голос целых сообществ. И их безопасность должна быть гарантирована", - подчеркнула она. Как указала Грейли, большинство подобных случаев остаются нерасследованными. "Только 14% расследуются. Это значит, что 86% убийств журналистов остаются нерасследованными. Это нужно прекратить", - подчеркнула она. В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на просьбу прокомментировать ситуацию с отсутствием привлеченных к ответу за убийство Журавлева указал: "Очень часто дела так и не расследуются".
https://ria.ru/20230830/zhuravlev-1893194689.html
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в мире, запорожская область, украина, ростислав журавлев, стефан дюжаррик, оон, генеральная ассамблея оон, умер военкор ростислав журавлев
В мире, Запорожская область, Украина, Ростислав Журавлев, Стефан Дюжаррик, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Умер военкор Ростислав Журавлев
ООН: гибель военкора Журавлева до сих пор вызывает боль у его семьи

Офис главы ГА ООН: гибель военкора Журавлева все еще вызывает боль у его семьи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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ООН, 2 ноя - РИА Новости. Гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева до сих пор вызывает боль у его семьи и друзей, заявила журналистам официальный представитель председателя сессии ГА ООН Моника Грейли, выразив соболезнования близким репортера.
В конце июля в Запорожской области четверо журналистов, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел украинской артиллерии. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Друзья рассказали о Ростиславе Журавлеве
30 августа, 16:01
Второе ноября является Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
«
"Прежде всего, мы хотим выразить соболезнования семье и друзьям журналиста. Его уход до сих пор вызывает боль у его семьи и друзей", - сказала Грейли в ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что виновные в гибели Журавлева до сих пор не привлечены к ответу.
«
"Тогда, в июле, мы не могли выразить соболезнования, нынешний председатель Генассамблеи (Дэннис Фрэнсис - ред.) еще не вступил в должность", - пояснила она.
По ее словам, в своем обращении по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов "председатель заявил, что журналисты не должны подвергаться угрозам, не должны преследоваться". "Журналистов нельзя убивать. Убивать просто за то, что они делают свою работу. Их работа крайне важна для демократий, для того, чтобы мы были информированы. Они глаза, они уши, они голос целых сообществ. И их безопасность должна быть гарантирована", - подчеркнула она.
Как указала Грейли, большинство подобных случаев остаются нерасследованными. "Только 14% расследуются. Это значит, что 86% убийств журналистов остаются нерасследованными. Это нужно прекратить", - подчеркнула она.
В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на просьбу прокомментировать ситуацию с отсутствием привлеченных к ответу за убийство Журавлева указал: "Очень часто дела так и не расследуются".
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Биография Ростислава Журавлева
22 июля, 15:40
 
В миреЗапорожская областьУкраинаРостислав ЖуравлевСтефан ДюжаррикООНГенеральная Ассамблея ООНУмер военкор Ростислав Журавлев
 
 
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