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В Магаданской области водитель без прав получил срок после гибели пассажира - РИА Новости, 02.11.2023
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15:33 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/voditel-1906972752.html
В Магаданской области водитель без прав получил срок после гибели пассажира
В Магаданской области водитель без прав получил срок после гибели пассажира - РИА Новости, 02.11.2023
В Магаданской области водитель без прав получил срок после гибели пассажира
Суд в Магаданской области признал 52-летнего жителя региона виновным в управлении автомобилем без прав, нарушении правил дорожного движения и гибели человека и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:33
2023-11-02T15:33
происшествия
авто
магаданская область
камаз (завод)
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МАГАДАН, 02 ноя - РИА Новости. Суд в Магаданской области признал 52-летнего жителя региона виновным в управлении автомобилем без прав, нарушении правил дорожного движения и гибели человека и приговорил его к 4 годам лишения свободы, сообщает прокуратура региона. "В суде установлено, что в июне 2023 года водитель легковой автомашины с тремя попутчиками направлялся из областного центра в поселок Ягодное. Права управления транспортными средствами у мужчины не имелось. На трассе он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки "КАМАЗ". В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб, а один получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", - сообщает ведомство. Уточняется, что суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, авто, магаданская область, камаз (завод)
Происшествия, Авто, Магаданская область, КамАЗ (завод)
В Магаданской области водитель без прав получил срок после гибели пассажира

В Магадане водитель без прав получил четыре года колонии после гибели пассажира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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МАГАДАН, 02 ноя - РИА Новости. Суд в Магаданской области признал 52-летнего жителя региона виновным в управлении автомобилем без прав, нарушении правил дорожного движения и гибели человека и приговорил его к 4 годам лишения свободы, сообщает прокуратура региона.
«
"В суде установлено, что в июне 2023 года водитель легковой автомашины с тремя попутчиками направлялся из областного центра в поселок Ягодное. Права управления транспортными средствами у мужчины не имелось. На трассе он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки "КАМАЗ". В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб, а один получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", - сообщает ведомство.
Уточняется, что суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
Задержание водителя, устроившего массовое ДТП в Керчи. 30 октября 2023
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ПроисшествияАвтоМагаданская областьКамАЗ (завод)
 
 
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