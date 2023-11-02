https://ria.ru/20231102/voditel-1906972752.html

В Магаданской области водитель без прав получил срок после гибели пассажира

В Магаданской области водитель без прав получил срок после гибели пассажира - РИА Новости, 02.11.2023

В Магаданской области водитель без прав получил срок после гибели пассажира

Суд в Магаданской области признал 52-летнего жителя региона виновным в управлении автомобилем без прав, нарушении правил дорожного движения и гибели человека и... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:33

2023-11-02T15:33

2023-11-02T15:33

происшествия

авто

магаданская область

камаз (завод)

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МАГАДАН, 02 ноя - РИА Новости. Суд в Магаданской области признал 52-летнего жителя региона виновным в управлении автомобилем без прав, нарушении правил дорожного движения и гибели человека и приговорил его к 4 годам лишения свободы, сообщает прокуратура региона. "В суде установлено, что в июне 2023 года водитель легковой автомашины с тремя попутчиками направлялся из областного центра в поселок Ягодное. Права управления транспортными средствами у мужчины не имелось. На трассе он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки "КАМАЗ". В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб, а один получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", - сообщает ведомство. Уточняется, что суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231030/dtp-1906247920.html

магаданская область

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происшествия, авто, магаданская область, камаз (завод)