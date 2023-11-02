Рейтинг@Mail.ru
Marks & Spencer извинился за видео горящих шляп в цветах флага Палестины - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 02.11.2023 (обновлено: 18:17 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/video-1907022249.html
Marks & Spencer извинился за видео горящих шляп в цветах флага Палестины
Marks & Spencer извинился за видео горящих шляп в цветах флага Палестины - РИА Новости, 02.11.2023
Marks & Spencer извинился за видео горящих шляп в цветах флага Палестины
Британский ритейлер Marks & Spencer извинился за свою рождественскую рекламу и удалил ее на фоне критических замечаний о том, что в ней были показаны горящие... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:05
2023-11-02T18:17
в мире
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907025627_0:744:1188:1412_1920x0_80_0_0_7249051fafeedc641131da12d338ae5b.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Британский ритейлер Marks &amp; Spencer извинился за свою рождественскую рекламу и удалил ее на фоне критических замечаний о том, что в ней были показаны горящие шляпы, расцветкой напоминающие флаг Палестины. "Мы удалили сообщение после обратной реакции и приносим извинения за любую ненамеренно нанесенную обиду", - говорится в сообщении компании в соцсети X. В рекламном ролике были показаны горящие бумажные шляпы традиционных красного, зеленого и серебряного цветов, а сама реклама, согласно ритейлеру, должна была продемонстрировать, что некоторым людям не нравится носить подобные головные уборы во время праздников. По информации телеканала Sky News, некоторые пользователи Х указали на то, что расцветка шляп в рекламном ролике напоминает палестинский флаг.
https://ria.ru/20231102/prizyv-1906962965.html
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907025627_0:632:1188:1523_1920x0_80_0_0_916d3ae308fec308f63ddb9becff4f6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина
В мире, Палестина
Marks & Spencer извинился за видео горящих шляп в цветах флага Палестины

Marks & Spencer извинился за видео горящих шляп в цветах флага Палестины

Скриншот видео с горящими шляпами, напоминающими флаг Палестины, из рождественской рекламы Marks & Spencer, опубликованной в соцсетях компании
Скриншот видео с горящими шляпами, напоминающими флаг Палестины, из рождественской рекламы Marks & Spencer, опубликованной в соцсетях компании
Скриншот видео с горящими шляпами, напоминающими флаг Палестины, из рождественской рекламы Marks & Spencer, опубликованной в соцсетях компании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Британский ритейлер Marks & Spencer извинился за свою рождественскую рекламу и удалил ее на фоне критических замечаний о том, что в ней были показаны горящие шляпы, расцветкой напоминающие флаг Палестины.
«
"Мы удалили сообщение после обратной реакции и приносим извинения за любую ненамеренно нанесенную обиду", - говорится в сообщении компании в соцсети X.
В рекламном ролике были показаны горящие бумажные шляпы традиционных красного, зеленого и серебряного цветов, а сама реклама, согласно ритейлеру, должна была продемонстрировать, что некоторым людям не нравится носить подобные головные уборы во время праздников.
По информации телеканала Sky News, некоторые пользователи Х указали на то, что расцветка шляп в рекламном ролике напоминает палестинский флаг.
Мужчина, написавший краской на здании в Лондоне призыв освободить Газу, задержан полицией
В Лондоне задержали мужчину, написавшего краской призыв освободить Газу
Вчера, 15:09
 
В миреПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала