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Marks & Spencer извинился за видео горящих шляп в цветах флага Палестины
Marks & Spencer извинился за видео горящих шляп в цветах флага Палестины - РИА Новости, 02.11.2023
Marks & Spencer извинился за видео горящих шляп в цветах флага Палестины
Британский ритейлер Marks & Spencer извинился за свою рождественскую рекламу и удалил ее на фоне критических замечаний о том, что в ней были показаны горящие... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:05
2023-11-02T18:05
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Британский ритейлер Marks & Spencer извинился за свою рождественскую рекламу и удалил ее на фоне критических замечаний о том, что в ней были показаны горящие шляпы, расцветкой напоминающие флаг Палестины. "Мы удалили сообщение после обратной реакции и приносим извинения за любую ненамеренно нанесенную обиду", - говорится в сообщении компании в соцсети X. В рекламном ролике были показаны горящие бумажные шляпы традиционных красного, зеленого и серебряного цветов, а сама реклама, согласно ритейлеру, должна была продемонстрировать, что некоторым людям не нравится носить подобные головные уборы во время праздников. По информации телеканала Sky News, некоторые пользователи Х указали на то, что расцветка шляп в рекламном ролике напоминает палестинский флаг.
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в мире, палестина
Marks & Spencer извинился за видео горящих шляп в цветах флага Палестины
Marks & Spencer извинился за видео горящих шляп в цветах флага Палестины
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Британский ритейлер Marks & Spencer извинился за свою рождественскую рекламу и удалил ее на фоне критических замечаний о том, что в ней были показаны горящие шляпы, расцветкой напоминающие флаг Палестины.
«
"Мы удалили сообщение после обратной реакции и приносим извинения за любую ненамеренно нанесенную обиду", - говорится в сообщении компании в соцсети X.
В рекламном ролике были показаны горящие бумажные шляпы традиционных красного, зеленого и серебряного цветов, а сама реклама, согласно ритейлеру, должна была продемонстрировать, что некоторым людям не нравится носить подобные головные уборы во время праздников.
По информации телеканала Sky News, некоторые пользователи Х указали на то, что расцветка шляп в рекламном ролике напоминает палестинский флаг.
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