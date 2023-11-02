https://ria.ru/20231102/video-1907022249.html

Marks & Spencer извинился за видео горящих шляп в цветах флага Палестины

Marks & Spencer извинился за видео горящих шляп в цветах флага Палестины - РИА Новости, 02.11.2023

Marks & Spencer извинился за видео горящих шляп в цветах флага Палестины

Британский ритейлер Marks & Spencer извинился за свою рождественскую рекламу и удалил ее на фоне критических замечаний о том, что в ней были показаны горящие... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:05

2023-11-02T18:05

2023-11-02T18:17

в мире

палестина

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Британский ритейлер Marks & Spencer извинился за свою рождественскую рекламу и удалил ее на фоне критических замечаний о том, что в ней были показаны горящие шляпы, расцветкой напоминающие флаг Палестины. "Мы удалили сообщение после обратной реакции и приносим извинения за любую ненамеренно нанесенную обиду", - говорится в сообщении компании в соцсети X. В рекламном ролике были показаны горящие бумажные шляпы традиционных красного, зеленого и серебряного цветов, а сама реклама, согласно ритейлеру, должна была продемонстрировать, что некоторым людям не нравится носить подобные головные уборы во время праздников. По информации телеканала Sky News, некоторые пользователи Х указали на то, что расцветка шляп в рекламном ролике напоминает палестинский флаг.

https://ria.ru/20231102/prizyv-1906962965.html

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в мире, палестина