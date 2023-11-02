https://ria.ru/20231102/venok-1906874858.html

Глава Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Глава Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 02.11.2023

Глава Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает в четверг корреспондент РИА... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:15

2023-11-02T11:15

2023-11-02T11:42

экваториальная гвинея

в мире

москва

теодоро обианг нгема мбасого

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906882336_0:207:2937:1859_1920x0_80_0_0_95d3b4f56138d4fd095e2419aa26be05.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает в четверг корреспондент РИА Новости. Поправив ленты на венке, лидер африканской страны почтил память павших в Великой Отечественной войне воинов. В четверг лидер Экваториальной Гвинеи проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры государств обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА).

https://ria.ru/20231102/diplomatiya-1906788594.html

экваториальная гвинея

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экваториальная гвинея, в мире, москва, теодоро обианг нгема мбасого, владимир путин