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Глава Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 02.11.2023
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11:15 02.11.2023 (обновлено: 11:42 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/venok-1906874858.html
Глава Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Глава Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 02.11.2023
Глава Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает в четверг корреспондент РИА... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:15
2023-11-02T11:42
экваториальная гвинея
в мире
москва
теодоро обианг нгема мбасого
владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает в четверг корреспондент РИА Новости. Поправив ленты на венке, лидер африканской страны почтил память павших в Великой Отечественной войне воинов. В четверг лидер Экваториальной Гвинеи проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры государств обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА).
https://ria.ru/20231102/diplomatiya-1906788594.html
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экваториальная гвинея, в мире, москва, теодоро обианг нгема мбасого, владимир путин
Экваториальная Гвинея, В мире, Москва, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Владимир Путин
Глава Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / POOLПрезидент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. 2 ноября 2023
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. 2 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / POOL
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. 2 ноября 2023
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Поправив ленты на венке, лидер африканской страны почтил память павших в Великой Отечественной войне воинов.
В четверг лидер Экваториальной Гвинеи проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Ожидается, что лидеры государств обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА).
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Межгосударственные отношения России и Экваториальной Гвинеи
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Экваториальная ГвинеяВ миреМоскваТеодоро Обианг Нгема МбасогоВладимир Путин
 
 
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