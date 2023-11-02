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Глава Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Глава Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 02.11.2023
Глава Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает в четверг корреспондент РИА... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:15
2023-11-02T11:15
2023-11-02T11:42
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает в четверг корреспондент РИА Новости. Поправив ленты на венке, лидер африканской страны почтил память павших в Великой Отечественной войне воинов. В четверг лидер Экваториальной Гвинеи проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры государств обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА).
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экваториальная гвинея, в мире, москва, теодоро обианг нгема мбасого, владимир путин
Экваториальная Гвинея, В мире, Москва, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Владимир Путин
Глава Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Поправив ленты на венке, лидер африканской страны почтил память павших в Великой Отечественной войне воинов.
В четверг лидер Экваториальной Гвинеи проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным
.
Ожидается, что лидеры государств обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА).
Межгосударственные отношения России и Экваториальной Гвинеи