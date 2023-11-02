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Неблагоприятный вариант. В Польше раскрыли, на что придется пойти Украине - РИА Новости, 02.11.2023
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13:34 02.11.2023
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Неблагоприятный вариант. В Польше раскрыли, на что придется пойти Украине
Неблагоприятный вариант. В Польше раскрыли, на что придется пойти Украине - РИА Новости, 02.11.2023
Неблагоприятный вариант. В Польше раскрыли, на что придется пойти Украине
Правительству Украины придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией, заявил польский полковник Мачей Матысяк в интервью Wirtualna... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:34
2023-11-02T13:34
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительству Украины придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией, заявил польский полковник Мачей Матысяк в интервью Wirtualna Polska.Как отметил военный, Украине в определенный момент придется прибегнуть к крайне неблагоприятную для нее варианту событий.&quot;То есть переговоры с Россией и отказ от какой-то территории&quot;, — посчитал полковник.Он также добавил, что контрнаступление ВСУ застряло в тупике, а нынешняя тактика украинских главнокомандующих "больше танков и солдат" уже не срабатывает и не приносит успехов. По его мнению, об украинском контрнаступлении можно просто забыть.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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в мире, россия, украина, польша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, политика
В мире, Россия, Украина, Польша, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Политика
Неблагоприятный вариант. В Польше раскрыли, на что придется пойти Украине

Полковник Матысяк: Украине придется отказаться от территорий

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 г.
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 г. - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 г.. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительству Украины придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией, заявил польский полковник Мачей Матысяк в интервью Wirtualna Polska.
Как отметил военный, Украине в определенный момент придется прибегнуть к крайне неблагоприятную для нее варианту событий.
«

"То есть переговоры с Россией и отказ от какой-то территории", — посчитал полковник.

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Он также добавил, что контрнаступление ВСУ застряло в тупике, а нынешняя тактика украинских главнокомандующих "больше танков и солдат" уже не срабатывает и не приносит успехов. По его мнению, об украинском контрнаступлении можно просто забыть.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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