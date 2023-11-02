https://ria.ru/20231102/vals-1906926323.html
Вальс пары из Самары набрал 13 миллионов просмотров после репоста Sia
Вальс пары из Самары набрал 13 миллионов просмотров после репоста Sia - РИА Новости, 02.11.2023
Вальс пары из Самары набрал 13 миллионов просмотров после репоста Sia
Видео вальса самарской пары набрало почти 13 миллионов просмотров в TikTok после того, как австралийская певица Sia (Сии Ферлер) репостнула его в своем... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:28
2023-11-02T14:28
2023-11-02T14:38
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Видео вальса самарской пары набрало почти 13 миллионов просмотров в TikTok после того, как австралийская певица Sia (Сии Ферлер) репостнула его в своем аккаунте. "Просто отсчитываю, пока мы снова не начнем ощущать это чувство... Кто готов к праздникам?!" — подписала ролик Sia.На видео молодые люди танцуют в зимний вечер под хит звезды "Snowman" на фоне местного торгового центра. Пользователи заметили, что клип, скорее всего, был снят в прошлом году, поскольку в Самаре еще не выпало столько снега.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Самара, TikTok, Sia (Сиа Ферлер), Знаменитости, Соцсети
Вальс пары из Самары набрал 13 миллионов просмотров после репоста Sia
Вальс самарской пары набрал почти 13 млн просмотров после репоста певицы Sia