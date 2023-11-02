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Вальс пары из Самары набрал 13 миллионов просмотров после репоста Sia - РИА Новости, 02.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:28 02.11.2023 (обновлено: 14:38 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/vals-1906926323.html
Вальс пары из Самары набрал 13 миллионов просмотров после репоста Sia
Вальс пары из Самары набрал 13 миллионов просмотров после репоста Sia - РИА Новости, 02.11.2023
Вальс пары из Самары набрал 13 миллионов просмотров после репоста Sia
Видео вальса самарской пары набрало почти 13 миллионов просмотров в TikTok после того, как австралийская певица Sia (Сии Ферлер) репостнула его в своем... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:28
2023-11-02T14:38
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Видео вальса самарской пары набрало почти 13 миллионов просмотров в TikTok после того, как австралийская певица Sia (Сии Ферлер) репостнула его в своем аккаунте. &quot;Просто отсчитываю, пока мы снова не начнем ощущать это чувство... Кто готов к праздникам?!&quot; — подписала ролик Sia.На видео молодые люди танцуют в зимний вечер под хит звезды "Snowman" на фоне местного торгового центра. Пользователи заметили, что клип, скорее всего, был снят в прошлом году, поскольку в Самаре еще не выпало столько снега.
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Шоубиз, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Самара, TikTok, Sia (Сиа Ферлер), Знаменитости, Соцсети
Вальс пары из Самары набрал 13 миллионов просмотров после репоста Sia

Вальс самарской пары набрал почти 13 млн просмотров после репоста певицы Sia

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniПевица Sia
Певица Sia - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Певица Sia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Видео вальса самарской пары набрало почти 13 миллионов просмотров в TikTok после того, как австралийская певица Sia (Сии Ферлер) репостнула его в своем аккаунте.
«

"Просто отсчитываю, пока мы снова не начнем ощущать это чувство... Кто готов к праздникам?!" — подписала ролик Sia.

© @mrmie_/TikTokКадр видео, опубликованного пользователем mrmie_ на TikTok
Кадр видео, опубликованного пользователем mrmie_ на TikTok
© @mrmie_/TikTok
Кадр видео, опубликованного пользователем mrmie_ на TikTok
На видео молодые люди танцуют в зимний вечер под хит звезды "Snowman" на фоне местного торгового центра.
Пользователи заметили, что клип, скорее всего, был снят в прошлом году, поскольку в Самаре еще не выпало столько снега.
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ШоубизШоу-бизнесНовости шоу-бизнесаСамараTikTokSia (Сиа Ферлер)ЗнаменитостиСоцсети
 
 
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