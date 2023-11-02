https://ria.ru/20231102/vals-1906926323.html

Вальс пары из Самары набрал 13 миллионов просмотров после репоста Sia

Вальс пары из Самары набрал 13 миллионов просмотров после репоста Sia - РИА Новости, 02.11.2023

Вальс пары из Самары набрал 13 миллионов просмотров после репоста Sia

Видео вальса самарской пары набрало почти 13 миллионов просмотров в TikTok после того, как австралийская певица Sia (Сии Ферлер) репостнула его в своем... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:28

2023-11-02T14:28

2023-11-02T14:38

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Видео вальса самарской пары набрало почти 13 миллионов просмотров в TikTok после того, как австралийская певица Sia (Сии Ферлер) репостнула его в своем аккаунте. "Просто отсчитываю, пока мы снова не начнем ощущать это чувство... Кто готов к праздникам?!" — подписала ролик Sia.На видео молодые люди танцуют в зимний вечер под хит звезды "Snowman" на фоне местного торгового центра. Пользователи заметили, что клип, скорее всего, был снят в прошлом году, поскольку в Самаре еще не выпало столько снега.

https://ria.ru/20230522/trek-1873372408.html

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, самара, tiktok, sia (сиа ферлер), знаменитости, соцсети