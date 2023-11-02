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Экс-бойцы "Вагнера" создали отряд "Камертон" - РИА Новости, 02.11.2023
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09:37 02.11.2023 (обновлено: 15:46 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/vagner-1906851543.html
Экс-бойцы "Вагнера" создали отряд "Камертон"
Экс-бойцы "Вагнера" создали отряд "Камертон" - РИА Новости, 02.11.2023
Экс-бойцы "Вагнера" создали отряд "Камертон"
Бойцы отряда "Камертон", который создали бывшие сотрудники "Группы Вагнера" в составе спецназа "Ахмат", проходят боевое слаживание на полигонах в зоне... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:37
2023-11-02T15:46
безопасность
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ЛУГАНСК, 2 ноя — РИА Новости. Бойцы отряда "Камертон", который создали бывшие сотрудники "Группы Вагнера" в составе спецназа "Ахмат", проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости замкомандира отряда с позывным 011. &quot;Вы наблюдали за боевым слаживанием одной из ротно-тактических групп. Работали с применением FPV-дронов. Было три задачи на три отделения. Следующий этап у нас — это привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, начинаем потихонечку втягиваться&quot;, — рассказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что не только командиры в отряде — бывшие бойцы "Вагнера", но и бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы также состоят из бывших вагнеровцев."Экипажи бронегрупп на сто процентов состоят из бывших сотрудников ЧВК "Вагнер". Артиллерия, включая ствольную, то же самое. Штурмовые подразделения состоят ориентировочно 60 на 40 (процентов. — Прим. ред.), то есть 60 процентов — это бывшие сотрудники, включая командиров. А остальные — это пополнение", — уточнил замкомандира отряда. Как подчеркнул боец спецназа "Ахмат" с позывным Барнаул, тренировки ведутся постоянно, чтобы все бойцы были в форме и работали слаженно. По его словам, проблем с боеприпасами в подразделении нет, поэтому тренируются бойцы столько, сколько скажет командир.
https://ria.ru/20231005/putin-1900805732.html
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безопасность, бмп-3
Безопасность, БМП-3
Экс-бойцы "Вагнера" создали отряд "Камертон"

Экс-бойцы "Вагнера" создали отряд "Камертон" в составе спецназа "Ахмат"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭкс-бойцы ЧВК "Вагнер", перешедшие в артиллерийскую группу спецназа "Ахмат", на полигоне в зоне проведения спецоперации
Экс-бойцы ЧВК Вагнер, перешедшие в артиллерийскую группу спецназа Ахмат, на полигоне в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Экс-бойцы ЧВК "Вагнер", перешедшие в артиллерийскую группу спецназа "Ахмат", на полигоне в зоне проведения спецоперации
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ЛУГАНСК, 2 ноя — РИА Новости. Бойцы отряда "Камертон", который создали бывшие сотрудники "Группы Вагнера" в составе спецназа "Ахмат", проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости замкомандира отряда с позывным 011.
«

"Вы наблюдали за боевым слаживанием одной из ротно-тактических групп. Работали с применением FPV-дронов. Было три задачи на три отделения. Следующий этап у нас — это привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, начинаем потихонечку втягиваться", — рассказал собеседник агентства.

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Он подчеркнул, что не только командиры в отряде — бывшие бойцы "Вагнера", но и бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы также состоят из бывших вагнеровцев.
"Экипажи бронегрупп на сто процентов состоят из бывших сотрудников ЧВК "Вагнер". Артиллерия, включая ствольную, то же самое. Штурмовые подразделения состоят ориентировочно 60 на 40 (процентов. — Прим. ред.), то есть 60 процентов — это бывшие сотрудники, включая командиров. А остальные — это пополнение", — уточнил замкомандира отряда.
Как подчеркнул боец спецназа "Ахмат" с позывным Барнаул, тренировки ведутся постоянно, чтобы все бойцы были в форме и работали слаженно. По его словам, проблем с боеприпасами в подразделении нет, поэтому тренируются бойцы столько, сколько скажет командир.
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