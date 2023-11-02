https://ria.ru/20231102/vagner-1906851543.html

Экс-бойцы "Вагнера" создали отряд "Камертон"

Экс-бойцы "Вагнера" создали отряд "Камертон" - РИА Новости, 02.11.2023

Экс-бойцы "Вагнера" создали отряд "Камертон"

Бойцы отряда "Камертон", который создали бывшие сотрудники "Группы Вагнера" в составе спецназа "Ахмат", проходят боевое слаживание на полигонах в зоне... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:37

2023-11-02T09:37

2023-11-02T15:46

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ЛУГАНСК, 2 ноя — РИА Новости. Бойцы отряда "Камертон", который создали бывшие сотрудники "Группы Вагнера" в составе спецназа "Ахмат", проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости замкомандира отряда с позывным 011. "Вы наблюдали за боевым слаживанием одной из ротно-тактических групп. Работали с применением FPV-дронов. Было три задачи на три отделения. Следующий этап у нас — это привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, начинаем потихонечку втягиваться", — рассказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что не только командиры в отряде — бывшие бойцы "Вагнера", но и бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы также состоят из бывших вагнеровцев."Экипажи бронегрупп на сто процентов состоят из бывших сотрудников ЧВК "Вагнер". Артиллерия, включая ствольную, то же самое. Штурмовые подразделения состоят ориентировочно 60 на 40 (процентов. — Прим. ред.), то есть 60 процентов — это бывшие сотрудники, включая командиров. А остальные — это пополнение", — уточнил замкомандира отряда. Как подчеркнул боец спецназа "Ахмат" с позывным Барнаул, тренировки ведутся постоянно, чтобы все бойцы были в форме и работали слаженно. По его словам, проблем с боеприпасами в подразделении нет, поэтому тренируются бойцы столько, сколько скажет командир.

https://ria.ru/20231005/putin-1900805732.html

https://ria.ru/20231005/vagner-1900804139.html

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безопасность, бмп-3