https://ria.ru/20231102/uzhas-1906890555.html

Тяжелый выбор. В Японии пришли в ужас от последствий санкций против России

Тяжелый выбор. В Японии пришли в ужас от последствий санкций против России - РИА Новости, 02.11.2023

Тяжелый выбор. В Японии пришли в ужас от последствий санкций против России

Япония может лишиться важных ресурсов из-за введения санкций против России, пишет профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:14

2023-11-02T12:14

2023-11-02T16:08

япония

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токио

экономика

в мире

политика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Япония может лишиться важных ресурсов из-за введения санкций против России, пишет профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи в статье для Nihon Keizai."Япония находится в сложном положении. Разработка ресурсов — это одна из главных энергетических проблем. Для Японии, небогатой ресурсами небольшой страны, важно контролировать этот вопрос", — говорится в материале.Как отметил Тамаи, Токио уже понес убытки после того, как производство автомобилей пришлось приостановить и свернуть из-за санкций против Москвы, в результате чего был потерян один из рынков сбыта японских легковых машин.Если страна из-за санкций прекратит свое участие в разработке месторождений природного газа в Сахалинской области ("Сахалин-2") и на полуострове Ямал, выходящем к Северному Ледовитому океану, то это серьезно повлияет на Японию, подчеркнул профессор.С начала введения санкций Япония в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков. Кроме того, Токио ввел запрет на экспорт в отношении 437 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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япония, россия, токио, экономика, в мире, политика, санкции в отношении россии