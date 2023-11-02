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Тяжелый выбор. В Японии пришли в ужас от последствий санкций против России - РИА Новости, 02.11.2023
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12:14 02.11.2023 (обновлено: 16:08 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/uzhas-1906890555.html
Тяжелый выбор. В Японии пришли в ужас от последствий санкций против России
Тяжелый выбор. В Японии пришли в ужас от последствий санкций против России - РИА Новости, 02.11.2023
Тяжелый выбор. В Японии пришли в ужас от последствий санкций против России
Япония может лишиться важных ресурсов из-за введения санкций против России, пишет профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:14
2023-11-02T16:08
япония
россия
токио
экономика
в мире
политика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Япония может лишиться важных ресурсов из-за введения санкций против России, пишет профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи в статье для Nihon Keizai.&quot;Япония находится в сложном положении. Разработка ресурсов — это одна из главных энергетических проблем. Для Японии, небогатой ресурсами небольшой страны, важно контролировать этот вопрос&quot;, — говорится в материале.Как отметил Тамаи, Токио уже понес убытки после того, как производство автомобилей пришлось приостановить и свернуть из-за санкций против Москвы, в результате чего был потерян один из рынков сбыта японских легковых машин.Если страна из-за санкций прекратит свое участие в разработке месторождений природного газа в Сахалинской области ("Сахалин-2") и на полуострове Ямал, выходящем к Северному Ледовитому океану, то это серьезно повлияет на Японию, подчеркнул профессор.С начала введения санкций Япония в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков. Кроме того, Токио ввел запрет на экспорт в отношении 437 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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япония, россия, токио, экономика, в мире, политика, санкции в отношении россии
Япония, Россия, Токио, Экономика, В мире, Политика, Санкции в отношении России
Тяжелый выбор. В Японии пришли в ужас от последствий санкций против России

Nihon Keizai: Япония может лишиться важных ресурсов из-за санкций против России

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Япония может лишиться важных ресурсов из-за введения санкций против России, пишет профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи в статье для Nihon Keizai.
«

"Япония находится в сложном положении. Разработка ресурсов — это одна из главных энергетических проблем. Для Японии, небогатой ресурсами небольшой страны, важно контролировать этот вопрос", — говорится в материале.

Как отметил Тамаи, Токио уже понес убытки после того, как производство автомобилей пришлось приостановить и свернуть из-за санкций против Москвы, в результате чего был потерян один из рынков сбыта японских легковых машин.
Если страна из-за санкций прекратит свое участие в разработке месторождений природного газа в Сахалинской области ("Сахалин-2") и на полуострове Ямал, выходящем к Северному Ледовитому океану, то это серьезно повлияет на Японию, подчеркнул профессор.
С начала введения санкций Япония в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков. Кроме того, Токио ввел запрет на экспорт в отношении 437 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ЯпонияРоссияТокиоЭкономикаВ миреПолитикаСанкции в отношении России
 
 
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