https://ria.ru/20231102/uzbekistan-1906942781.html
Узбекистан намерен расширить партнерство с французской Orano
Узбекистан намерен расширить партнерство с французской Orano - РИА Новости, 02.11.2023
Узбекистан намерен расширить партнерство с французской Orano
Власти Узбекистана намерены расширить партнерство с французской урановой компанией Orano, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:08
2023-11-02T14:08
2023-11-02T14:28
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ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Власти Узбекистана намерены расширить партнерство с французской урановой компанией Orano, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева.Президент Франции Эммануэль Макрон накануне прибыл в Узбекистан с визитом, основные переговоры на высшем уровне состоялись в Самарканде в четверг. В рамках деловой программы визита президенты двух стран приняли участие в совместном бизнес-форуме."Еще одной важной областью кооперации названа глубокая переработка стратегических сырьевых материалов и производство промышленной продукции на основе передовых технологий. Отмечено, что в этом направлении уже имеются планы по расширению партнерства с компаний Orano", - говорится в сообщении.В среду Макрон посетил Казахстан. Целью его визитов в эти две страны Центральной Азии является повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Накануне Макрон договорился в Казахстане об увеличении объемов поставок во Францию нефти и об экспорте урана.На полях форума Мирзиёев провел встречу с председателем компании Orano Клодом Имовеном. "На встрече поддержаны инициативы по расширению сотрудничества в области геологоразведки и добычи урана", - добавили в пресс-службе президента Узбекистана.По данным, опубликованным на сайте Orano, французская компания присутствует в Узбекистане через СП ООО Nurlikum Mining (51% принадлежит Orano и 49% — государственному предприятию "Навои Уран", представляющему Республику Узбекистан). Целью Nurlikum Mining является разработка проекта разработки уранового месторождения Джелгенди в соответствии с современным состоянием отрасли и в соответствии с международными стандартами безопасности и экологии.
https://ria.ru/20231101/vliyanie-1906705013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, франция, эммануэль макрон, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Франция, Эммануэль Макрон, Шавкат Мирзиеев
Узбекистан намерен расширить партнерство с французской Orano
Узбекистан намерен расширить партнерство с французской урановой компанией Orano
ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Власти Узбекистана намерены расширить партнерство с французской урановой компанией Orano, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева.
Президент Франции Эммануэль Макрон
накануне прибыл в Узбекистан с визитом, основные переговоры на высшем уровне состоялись в Самарканде
в четверг. В рамках деловой программы визита президенты двух стран приняли участие в совместном бизнес-форуме.
"Еще одной важной областью кооперации названа глубокая переработка стратегических сырьевых материалов и производство промышленной продукции на основе передовых технологий. Отмечено, что в этом направлении уже имеются планы по расширению партнерства с компаний Orano", - говорится в сообщении.
В среду Макрон посетил Казахстан
. Целью его визитов в эти две страны Центральной Азии
является повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Накануне Макрон договорился в Казахстане об увеличении объемов поставок во Францию нефти и об экспорте урана.
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На полях форума Мирзиёев провел встречу с председателем компании Orano Клодом Имовеном. "На встрече поддержаны инициативы по расширению сотрудничества в области геологоразведки и добычи урана", - добавили в пресс-службе президента Узбекистана.
По данным, опубликованным на сайте Orano, французская компания присутствует в Узбекистане через СП ООО Nurlikum Mining (51% принадлежит Orano и 49% — государственному предприятию "Навои Уран", представляющему Республику Узбекистан). Целью Nurlikum Mining является разработка проекта разработки уранового месторождения Джелгенди в соответствии с современным состоянием отрасли и в соответствии с международными стандартами безопасности и экологии.
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