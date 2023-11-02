https://ria.ru/20231102/uzbekistan-1906942781.html

Узбекистан намерен расширить партнерство с французской Orano

Узбекистан намерен расширить партнерство с французской Orano - РИА Новости, 02.11.2023

Узбекистан намерен расширить партнерство с французской Orano

Власти Узбекистана намерены расширить партнерство с французской урановой компанией Orano, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:08

2023-11-02T14:08

2023-11-02T14:28

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узбекистан

франция

эммануэль макрон

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Власти Узбекистана намерены расширить партнерство с французской урановой компанией Orano, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева.Президент Франции Эммануэль Макрон накануне прибыл в Узбекистан с визитом, основные переговоры на высшем уровне состоялись в Самарканде в четверг. В рамках деловой программы визита президенты двух стран приняли участие в совместном бизнес-форуме."Еще одной важной областью кооперации названа глубокая переработка стратегических сырьевых материалов и производство промышленной продукции на основе передовых технологий. Отмечено, что в этом направлении уже имеются планы по расширению партнерства с компаний Orano", - говорится в сообщении.В среду Макрон посетил Казахстан. Целью его визитов в эти две страны Центральной Азии является повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Накануне Макрон договорился в Казахстане об увеличении объемов поставок во Францию нефти и об экспорте урана.На полях форума Мирзиёев провел встречу с председателем компании Orano Клодом Имовеном. "На встрече поддержаны инициативы по расширению сотрудничества в области геологоразведки и добычи урана", - добавили в пресс-службе президента Узбекистана.По данным, опубликованным на сайте Orano, французская компания присутствует в Узбекистане через СП ООО Nurlikum Mining (51% принадлежит Orano и 49% — государственному предприятию "Навои Уран", представляющему Республику Узбекистан). Целью Nurlikum Mining является разработка проекта разработки уранового месторождения Джелгенди в соответствии с современным состоянием отрасли и в соответствии с международными стандартами безопасности и экологии.

https://ria.ru/20231101/vliyanie-1906705013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, узбекистан, франция, эммануэль макрон, шавкат мирзиеев