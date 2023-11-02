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Суд в Москве заочно арестовал сотрудника ГУР Украины за подготовку теракта - РИА Новости, 02.11.2023
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18:39 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/ukraina-1907036059.html
Суд в Москве заочно арестовал сотрудника ГУР Украины за подготовку теракта
Суд в Москве заочно арестовал сотрудника ГУР Украины за подготовку теракта - РИА Новости, 02.11.2023
Суд в Москве заочно арестовал сотрудника ГУР Украины за подготовку теракта
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал сотрудника Главного управления разведки минобороны Украины Максима Кирилловца по обвинению в подготовке теракта и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:39
2023-11-02T18:39
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал сотрудника Главного управления разведки минобороны Украины Максима Кирилловца по обвинению в подготовке теракта и контрабанды оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года в отношении обвиняемого Кирилловца М.Л. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, с исчислением указанного срока с момента экстрадиции Кирилловца либо с момента его задержания", - сказала собеседница агентства. Обвиняемому предъявлены обвинения по пяти статьям: подготовка теракта, создание террористического сообщества, незаконное хранение и ношение оружия, его контрабанда, незаконное пересечение границы России.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904735302.html
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безопасность, москва, россия, министерство обороны украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Россия, Министерство обороны Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Суд в Москве заочно арестовал сотрудника ГУР Украины за подготовку теракта

Суд заочно арестовал украинского разведчика Кирилловца за подготовку теракта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы
Вывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал сотрудника Главного управления разведки минобороны Украины Максима Кирилловца по обвинению в подготовке теракта и контрабанды оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года в отношении обвиняемого Кирилловца М.Л. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, с исчислением указанного срока с момента экстрадиции Кирилловца либо с момента его задержания", - сказала собеседница агентства.
Обвиняемому предъявлены обвинения по пяти статьям: подготовка теракта, создание террористического сообщества, незаконное хранение и ношение оружия, его контрабанда, незаконное пересечение границы России.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
СМИ: военная разведка Украины помогала ЦРУ собирать данные о России
23 октября, 16:44
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваРоссияМинистерство обороны УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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