https://ria.ru/20231102/ukraina-1907036059.html

Суд в Москве заочно арестовал сотрудника ГУР Украины за подготовку теракта

Суд в Москве заочно арестовал сотрудника ГУР Украины за подготовку теракта - РИА Новости, 02.11.2023

Суд в Москве заочно арестовал сотрудника ГУР Украины за подготовку теракта

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал сотрудника Главного управления разведки минобороны Украины Максима Кирилловца по обвинению в подготовке теракта и... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:39

2023-11-02T18:39

2023-11-02T18:39

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал сотрудника Главного управления разведки минобороны Украины Максима Кирилловца по обвинению в подготовке теракта и контрабанды оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года в отношении обвиняемого Кирилловца М.Л. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, с исчислением указанного срока с момента экстрадиции Кирилловца либо с момента его задержания", - сказала собеседница агентства. Обвиняемому предъявлены обвинения по пяти статьям: подготовка теракта, создание террористического сообщества, незаконное хранение и ношение оружия, его контрабанда, незаконное пересечение границы России.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904735302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, москва, россия, министерство обороны украины, украина, ситуация в днр и лнр