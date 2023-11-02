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Суд в Москве заочно арестовал сотрудника ГУР Украины за подготовку теракта
Суд в Москве заочно арестовал сотрудника ГУР Украины за подготовку теракта - РИА Новости, 02.11.2023
Суд в Москве заочно арестовал сотрудника ГУР Украины за подготовку теракта
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал сотрудника Главного управления разведки минобороны Украины Максима Кирилловца по обвинению в подготовке теракта и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:39
2023-11-02T18:39
2023-11-02T18:39
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал сотрудника Главного управления разведки минобороны Украины Максима Кирилловца по обвинению в подготовке теракта и контрабанды оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года в отношении обвиняемого Кирилловца М.Л. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, с исчислением указанного срока с момента экстрадиции Кирилловца либо с момента его задержания", - сказала собеседница агентства. Обвиняемому предъявлены обвинения по пяти статьям: подготовка теракта, создание террористического сообщества, незаконное хранение и ношение оружия, его контрабанда, незаконное пересечение границы России.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904735302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Суд в Москве заочно арестовал сотрудника ГУР Украины за подготовку теракта
Суд заочно арестовал украинского разведчика Кирилловца за подготовку теракта