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"Не позволяют". В Киеве обвинили США в "диверсии" против Украины
"Не позволяют". В Киеве обвинили США в "диверсии" против Украины - РИА Новости, 02.11.2023
"Не позволяют". В Киеве обвинили США в "диверсии" против Украины
США дают Украине мало оружия и затягивают с поставками, чтобы ВСУ не смогли "одержать верх" на поле боя, заявил киевский политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:35
2023-11-02T17:35
2023-11-02T17:36
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. США дают Украине мало оружия и затягивают с поставками, чтобы ВСУ не смогли "одержать верх" на поле боя, заявил киевский политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Нам не дают оружие, чтобы мы не победили. Нам дают возможность не проиграть, но не победить", — считает эксперт.Он также отметил, что Запад выделяет средства на поддержание экономической и финансовой стабильности республики, но намеренно поставляет только часть необходимой ВСУ военной техники, чтобы подогревать конфликт.Россия ранее направила странам Североатлантического альянса ноту из-за отправки вооружений на Украину. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат военную технику для ВСУ, станут законной целью ВКС России. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя средства поражения Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь, напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Политика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, НАТО
"Не позволяют". В Киеве обвинили США в "диверсии" против Украины
Киевский политтехнолог Раимов: США намеренно не дают Украине "победить Россию"