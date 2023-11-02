https://ria.ru/20231102/ukraina-1906926149.html

В Киеве согласились на допконсультации по "формуле мира"

В Киеве согласились на допконсультации по "формуле мира" - РИА Новости, 02.11.2023

В Киеве согласились на допконсультации по "формуле мира"

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил итоги встречи на Мальте по киевской "формуле мира" в телефонном разговоре с советником президента США по... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:23

2023-11-02T13:23

2023-11-02T13:23

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил итоги встречи на Мальте по киевской "формуле мира" в телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Встреча по Украине прошла на Мальте в субботу. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. Офис Зеленского сообщал об участии во встрече представителей более 50 государств, представители Китая на ней отсутствовали. "Провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Обсудили результаты третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике относительно украинской "формулы мира", которая состоялась на прошлой неделе на Мальте", - написал Ермак в своем Telegram-канале. По его словам, стороны согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции. В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906268421.html

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243354.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, москва, киев, андрей ермак, владимир зеленский, джейк салливан, брикс, g7