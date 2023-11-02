https://ria.ru/20231102/ukraina-1906890835.html
Песков назвал отмену русской культуры на Украине абсурдом
Песков назвал отмену русской культуры на Украине абсурдом - РИА Новости, 02.11.2023
Песков назвал отмену русской культуры на Украине абсурдом
Игнорирование Киевом русской культуры, неразрывно связанной с Украиной, - это продолжение психоза киевского режима, абсурд и глупость, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:14
2023-11-02T12:14
2023-11-02T12:16
украина
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киев
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Игнорирование Киевом русской культуры, неразрывно связанной с Украиной, - это продолжение психоза киевского режима, абсурд и глупость, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Испокон веков известно, что какое-то игнорирование культуры, тем более культуры, которая неразрывно связана с Украиной, - это абсурд. Это абсурд, это глупость, что сейчас киевские власти делают", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о новых запретах со стороны Киева в отношении русской культуры, в частности, русского балета.По его словам, подобные действия - это "продолжение абсолютного психоза" и киевский режим таким образом "продолжает демонстрировать свою сущность".
https://ria.ru/20221027/kultura-1827328367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина, в мире, киев, россия, дмитрий песков
Украина, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал отмену русской культуры на Украине абсурдом
Песков назвал отмену русской культуры на Украине психозом киевского режима
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Игнорирование Киевом русской культуры, неразрывно связанной с Украиной, - это продолжение психоза киевского режима, абсурд и глупость, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Испокон веков известно, что какое-то игнорирование культуры, тем более культуры, которая неразрывно связана с Украиной, - это абсурд. Это абсурд, это глупость, что сейчас киевские власти делают", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о новых запретах со стороны Киева в отношении русской культуры, в частности, русского балета.
По его словам, подобные действия - это "продолжение абсолютного психоза" и киевский режим таким образом "продолжает демонстрировать свою сущность".
Путин прокомментировал случаи отмены русской культуры