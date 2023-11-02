Рейтинг@Mail.ru
У Киева нет перспектив победы, заявил Песков - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 02.11.2023 (обновлено: 12:30 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/ukraina-1906889329.html
У Киева нет перспектив победы, заявил Песков
У Киева нет перспектив победы, заявил Песков - РИА Новости, 02.11.2023
У Киева нет перспектив победы, заявил Песков
Киевскому режиму нужно понять, что у них нет перспектив победы на поле боя, чем быстрее они это поймут, тем быстрее можно разрешить ситуацию, тем скорее... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:10
2023-11-02T12:30
киев
в мире
дмитрий песков
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киевскому режиму нужно понять, что у них нет перспектив победы на поле боя, чем быстрее они это поймут, тем быстрее можно разрешить ситуацию, тем скорее откроются какие-то перспективы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного."Киевскому режиму, собственно, уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя - это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы", - добавил Песков.
https://ria.ru/20231003/shans-1900084054.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, в мире, дмитрий песков, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, россия
Киев, В мире, Дмитрий Песков, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
У Киева нет перспектив победы, заявил Песков

Песков: киевскому режиму надо понять, что перспектив победы на поле боя нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киевскому режиму нужно понять, что у них нет перспектив победы на поле боя, чем быстрее они это поймут, тем быстрее можно разрешить ситуацию, тем скорее откроются какие-то перспективы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.
"Киевскому режиму, собственно, уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя - это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы", - добавил Песков.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Последний шанс. В США назвали единственный для Украины способ победить
3 октября, 04:18
 
КиевВ миреДмитрий ПесковВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала