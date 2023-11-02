https://ria.ru/20231102/ukraina-1906889329.html
У Киева нет перспектив победы, заявил Песков
У Киева нет перспектив победы, заявил Песков - РИА Новости, 02.11.2023
У Киева нет перспектив победы, заявил Песков
Киевскому режиму нужно понять, что у них нет перспектив победы на поле боя, чем быстрее они это поймут, тем быстрее можно разрешить ситуацию, тем скорее... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:10
2023-11-02T12:10
2023-11-02T12:30
киев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киевскому режиму нужно понять, что у них нет перспектив победы на поле боя, чем быстрее они это поймут, тем быстрее можно разрешить ситуацию, тем скорее откроются какие-то перспективы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного."Киевскому режиму, собственно, уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя - это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы", - добавил Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, в мире, дмитрий песков, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, россия
Киев, В мире, Дмитрий Песков, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
У Киева нет перспектив победы, заявил Песков
Песков: киевскому режиму надо понять, что перспектив победы на поле боя нет
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киевскому режиму нужно понять, что у них нет перспектив победы на поле боя, чем быстрее они это поймут, тем быстрее можно разрешить ситуацию, тем скорее откроются какие-то перспективы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.
"Киевскому режиму, собственно, уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя - это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы", - добавил Песков.
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