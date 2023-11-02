https://ria.ru/20231102/ukraina-1906889329.html

У Киева нет перспектив победы, заявил Песков

У Киева нет перспектив победы, заявил Песков - РИА Новости, 02.11.2023

У Киева нет перспектив победы, заявил Песков

Киевскому режиму нужно понять, что у них нет перспектив победы на поле боя, чем быстрее они это поймут, тем быстрее можно разрешить ситуацию, тем скорее... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:10

2023-11-02T12:10

2023-11-02T12:30

киев

в мире

дмитрий песков

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киевскому режиму нужно понять, что у них нет перспектив победы на поле боя, чем быстрее они это поймут, тем быстрее можно разрешить ситуацию, тем скорее откроются какие-то перспективы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного."Киевскому режиму, собственно, уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя - это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы", - добавил Песков.

https://ria.ru/20231003/shans-1900084054.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, в мире, дмитрий песков, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, россия