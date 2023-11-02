"Русские смеются". В США пожаловались на шокирующее поведение Украины
AT: в правительстве Украины понимают, что проиграют в конфликте с Россией
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На Украине массово воруют финансовую помощь Запада из-за осознания того, что страна проиграет в конфликте с Россией, пишет обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.
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"Печально то, что чиновники, ворующие эти деньги, должно быть понимают, что военные действия проиграны и Украина в итоге не победит. Армия уничтожена, а украинцы стремятся в Евросоюз, чтобы эмигрировать. Поскольку чиновники все воруют, они ставят на то, что Россия победит, а раз так, то они "делают заначки" в таких местах, как Кипр, Монако и Швейцария", — говорится в материале.
Журналистка указала, что украинские политики стараются как можно скорее набить себе карманы деньгами из финансовой помощи Запада, пока еще есть на это время, чтобы потом было легко сбежать с самой страны.
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"Русские, должно быть, смеются, продолжая наступать, неуклонно продвигаясь к победе в конфликте", — резюмировала Шоуолтер.
30 октября газета Time со ссылкой на советников Владимира Зеленского писала, что на Украине чиновники "воруют так, будто завтра не наступит".
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно указывал на катастрофический уровень коррупции в Киеве. По его словам, она разъела украинскую государственность, в результате чего радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и при поддержке Запада довели майдан до государственного переворота в 2014 году.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно указывал на катастрофический уровень коррупции в Киеве. По его словам, она разъела украинскую государственность, в результате чего радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и при поддержке Запада довели майдан до государственного переворота в 2014 году.