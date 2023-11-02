Рейтинг@Mail.ru
"Все погибли": на Украине раскрыли шокирующую правду о фронте - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/ukraina-1906837790.html
"Все погибли": на Украине раскрыли шокирующую правду о фронте
"Все погибли": на Украине раскрыли шокирующую правду о фронте - РИА Новости, 02.11.2023
"Все погибли": на Украине раскрыли шокирующую правду о фронте
Все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, а резервов нет, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T05:46
2023-11-02T05:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
олег соскин
леонид кучма
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_23849aebaad6928f5ca81f9924cba164.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, а резервов нет, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Необходимо пять-шесть лет, чтобы подготовить армию. Думали, что подготовили, но те, кого подготовили, уже или погибли, или ранены", — заявил он.По мнению эксперта, для Украины хороших новостей с фронта объективно быть не может. Провал ВСУ неминуем в силу того, что украинцы, по словам Соскина, уже бросают танки Leopard, а российские войска сбивают все предоставленные Украине ракеты.Аналитик отметил, что у киевского режима уже не осталось резервов, а Владимир Зеленский продолжает "бросать солдат на растерзание"."Если часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, это значит, что уже нет резервов, а готовить новые нужно из мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия", — заключил Соскин.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1906830970.html
https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906828763.html
украина
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_d7826257d7a4927ca5ed15e184dafbb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, авдеевка, олег соскин, леонид кучма, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Авдеевка, Олег Соскин, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Все погибли": на Украине раскрыли шокирующую правду о фронте

Экс-советник Кучмы Соскин: все подготовленные солдаты ВСУ погибли или ранены

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, а резервов нет, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Необходимо пять-шесть лет, чтобы подготовить армию. Думали, что подготовили, но те, кого подготовили, уже или погибли, или ранены", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
"Сделаем все тихо". На Западе раскрыли смертельный удар в спину Зеленскому
02:24
По мнению эксперта, для Украины хороших новостей с фронта объективно быть не может. Провал ВСУ неминуем в силу того, что украинцы, по словам Соскина, уже бросают танки Leopard, а российские войска сбивают все предоставленные Украине ракеты.
Аналитик отметил, что у киевского режима уже не осталось резервов, а Владимир Зеленский продолжает "бросать солдат на растерзание".
«
"Если часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, это значит, что уже нет резервов, а готовить новые нужно из мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия", — заключил Соскин.
ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
"Тупик": главком ВСУ сделал неожиданное признание
01:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАвдеевкаОлег СоскинЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала