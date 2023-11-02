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"Все погибли": на Украине раскрыли шокирующую правду о фронте
"Все погибли": на Украине раскрыли шокирующую правду о фронте - РИА Новости, 02.11.2023
"Все погибли": на Украине раскрыли шокирующую правду о фронте
Все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, а резервов нет, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T05:46
2023-11-02T05:46
2023-11-02T05:46
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олег соскин
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, а резервов нет, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Необходимо пять-шесть лет, чтобы подготовить армию. Думали, что подготовили, но те, кого подготовили, уже или погибли, или ранены", — заявил он.По мнению эксперта, для Украины хороших новостей с фронта объективно быть не может. Провал ВСУ неминуем в силу того, что украинцы, по словам Соскина, уже бросают танки Leopard, а российские войска сбивают все предоставленные Украине ракеты.Аналитик отметил, что у киевского режима уже не осталось резервов, а Владимир Зеленский продолжает "бросать солдат на растерзание"."Если часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, это значит, что уже нет резервов, а готовить новые нужно из мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия", — заключил Соскин.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1906830970.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Авдеевка, Олег Соскин, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Все погибли": на Украине раскрыли шокирующую правду о фронте
Экс-советник Кучмы Соскин: все подготовленные солдаты ВСУ погибли или ранены