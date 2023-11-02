https://ria.ru/20231102/ukraina-1906837790.html

"Все погибли": на Украине раскрыли шокирующую правду о фронте

"Все погибли": на Украине раскрыли шокирующую правду о фронте - РИА Новости, 02.11.2023

"Все погибли": на Украине раскрыли шокирующую правду о фронте

Все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, а резервов нет, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T05:46

2023-11-02T05:46

2023-11-02T05:46

специальная военная операция на украине

в мире

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авдеевка

олег соскин

леонид кучма

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, а резервов нет, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Необходимо пять-шесть лет, чтобы подготовить армию. Думали, что подготовили, но те, кого подготовили, уже или погибли, или ранены", — заявил он.По мнению эксперта, для Украины хороших новостей с фронта объективно быть не может. Провал ВСУ неминуем в силу того, что украинцы, по словам Соскина, уже бросают танки Leopard, а российские войска сбивают все предоставленные Украине ракеты.Аналитик отметил, что у киевского режима уже не осталось резервов, а Владимир Зеленский продолжает "бросать солдат на растерзание"."Если часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, это значит, что уже нет резервов, а готовить новые нужно из мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия", — заключил Соскин.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1906830970.html

https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906828763.html

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в мире, украина, авдеевка, олег соскин, леонид кучма, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато