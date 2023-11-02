https://ria.ru/20231102/ukraina-1906830464.html
"Гордость России": на Украине нашли нового опасного врага
"Гордость России": на Украине нашли нового опасного врага - РИА Новости, 02.11.2023
"Гордость России": на Украине нашли нового опасного врага
На Украине запрещают исполнение произведений русского балета, называя его средством "мягкой силы" России, при этом некоторые местные коллективы вынуждены... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T02:07
2023-11-02T02:07
2023-11-02T02:54
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. На Украине запрещают исполнение произведений русского балета, называя его средством "мягкой силы" России, при этом некоторые местные коллективы вынуждены "бежать за границу" ради репетиций, говорится в сюжете финской телерадиовещательной компании Yle.После начала российской спецоперации министерство культуры Украины потребовало бойкотировать русскую культуру, из-за чего, к примеру, в Национальной опере в Киеве больше не исполняются произведения русского композитора Петра Чайковского, отмечает Yle."Прима-балерина Национальной оперы Украины Виктория Зварич исполняла главную партию в балете Петра Чайковского "Лебединое озеро" сотни раз. Движения уже в мышечной памяти, но больше она этого делать не может", - говорится в статье.По мнению главного хореографа Национальной оперы Украины Виктора Литвинова, решение киевских властей является "верным". При этом балерина Зварич утверждает, что балет — "одно из самых сильных средств мягкой силы" России. "У нас говорят: сначала приходит балет, а потом — танки", — заявила она Yle.Однако вопреки линии властей "называющие себя украинскими" балетные коллективы продолжают гастролировать по всему миру с русскими произведениями, отмечается в материале. В этих коллективах заявляют, что их танцорам пришлось "бежать за границу" для того, чтобы "оставаться в форме, иметь возможность репетировать и поддерживать свои профессиональные навыки".Однако министерство культуры и руководство Национальной оперы Украины подобные аргументы не устраивают. "Исполнение украинскими балетными труппами "Лебединого озера", которое является гордостью России и главным балетом страны, — ничто иное, как информационная война", — заявила Yle директор по связям с общественностью украинской Национальной оперы Лана Рокси.В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Как указывал глава российского МИД Сергей Лавров, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231027/pamyatnik-1905718868.html
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в мире, украина, россия, петр чайковский, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Петр Чайковский, Сергей Лавров
"Гордость России": на Украине нашли нового опасного врага
Yle: на Украине назвали русский балет средством "мягкой силы" Москвы
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости.
На Украине запрещают исполнение произведений русского балета, называя его средством "мягкой силы" России, при этом некоторые местные коллективы вынуждены "бежать за границу" ради репетиций, говорится в сюжете финской телерадиовещательной компании Yle
.
После начала российской спецоперации министерство культуры Украины потребовало бойкотировать русскую культуру, из-за чего, к примеру, в Национальной опере в Киеве больше не исполняются произведения русского композитора Петра Чайковского
, отмечает Yle.
В Киеве осквернили памятник Пушкину
"Прима-балерина Национальной оперы Украины Виктория Зварич исполняла главную партию в балете Петра Чайковского "Лебединое озеро" сотни раз. Движения уже в мышечной памяти, но больше она этого делать не может", - говорится в статье.
По мнению главного хореографа Национальной оперы Украины Виктора Литвинова, решение киевских властей является "верным". При этом балерина Зварич утверждает, что балет — "одно из самых сильных средств мягкой силы" России. "У нас говорят: сначала приходит балет, а потом — танки", — заявила она Yle.
Однако вопреки линии властей "называющие себя украинскими" балетные коллективы продолжают гастролировать по всему миру с русскими произведениями, отмечается в материале. В этих коллективах заявляют, что их танцорам пришлось "бежать за границу" для того, чтобы "оставаться в форме, иметь возможность репетировать и поддерживать свои профессиональные навыки".
Однако министерство культуры и руководство Национальной оперы Украины подобные аргументы не устраивают. "Исполнение украинскими балетными труппами "Лебединого озера", которое является гордостью России и главным балетом страны, — ничто иное, как информационная война", — заявила Yle директор по связям с общественностью украинской Национальной оперы Лана Рокси.
В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Как указывал глава российского МИД Сергей Лавров
, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Запад показывает слабость, запрещая русскую культуру, заявил внук де Голля