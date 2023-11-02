https://ria.ru/20231102/ugrozy-1907059758.html

В Москве завели дело после угроз граждан Азербайджана в адрес полицейского

В Москве завели дело после угроз граждан Азербайджана в адрес полицейского - РИА Новости, 02.11.2023

В Москве завели дело после угроз граждан Азербайджана в адрес полицейского

Следственный комитет России завел дело после того, как в Москве граждане Азербайджана угрожали полицейскому, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T21:05

2023-11-02T21:05

2023-11-02T21:05

происшествия

москва

азербайджан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6a7304b365dd3887c4477bce955c637.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России завел дело после того, как в Москве граждане Азербайджана угрожали полицейскому, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ "По данному факту Люблинским межрайонным следственном отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти", - говорится в сообщении. В СК уточнили, что 24 октября 2023 несколько граждан Азербайджана, находясь вблизи станции метро Люблино в Москве, демонстративно и вызывающе громко, не скрывая своего неуважения к сотруднику полиции, угрожали ему применением насилия. "Столичные следователи допрашивают очевидцев, осматривают записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Органу дознания дано поручение о проведении розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, причастных к совершению данного преступления", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231102/sud-1906839752.html

https://ria.ru/20231026/delo-1905496261.html

москва

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, азербайджан, россия, следственный комитет россии (ск рф)