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В Москве завели дело после угроз граждан Азербайджана в адрес полицейского - РИА Новости, 02.11.2023
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21:05 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/ugrozy-1907059758.html
В Москве завели дело после угроз граждан Азербайджана в адрес полицейского
В Москве завели дело после угроз граждан Азербайджана в адрес полицейского - РИА Новости, 02.11.2023
В Москве завели дело после угроз граждан Азербайджана в адрес полицейского
Следственный комитет России завел дело после того, как в Москве граждане Азербайджана угрожали полицейскому, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T21:05
2023-11-02T21:05
происшествия
москва
азербайджан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России завел дело после того, как в Москве граждане Азербайджана угрожали полицейскому, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ "По данному факту Люблинским межрайонным следственном отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти", - говорится в сообщении. В СК уточнили, что 24 октября 2023 несколько граждан Азербайджана, находясь вблизи станции метро Люблино в Москве, демонстративно и вызывающе громко, не скрывая своего неуважения к сотруднику полиции, угрожали ему применением насилия. "Столичные следователи допрашивают очевидцев, осматривают записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Органу дознания дано поручение о проведении розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, причастных к совершению данного преступления", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231102/sud-1906839752.html
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происшествия, москва, азербайджан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Азербайджан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве завели дело после угроз граждан Азербайджана в адрес полицейского

СК Москвы завел дело после угроз полицейскому со стороны граждан Азербайджана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России завел дело после того, как в Москве граждане Азербайджана угрожали полицейскому, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ
«
"По данному факту Люблинским межрайонным следственном отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти", - говорится в сообщении.
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В СК уточнили, что 24 октября 2023 несколько граждан Азербайджана, находясь вблизи станции метро Люблино в Москве, демонстративно и вызывающе громко, не скрывая своего неуважения к сотруднику полиции, угрожали ему применением насилия.
«
"Столичные следователи допрашивают очевидцев, осматривают записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Органу дознания дано поручение о проведении розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, причастных к совершению данного преступления", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияМоскваАзербайджанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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