https://ria.ru/20231102/udar-1906933031.html

Израильская армия заявила об ударе по пунктам запуска ракет в Ливане

Израильская армия заявила об ударе по пунктам запуска ракет в Ливане - РИА Новости, 02.11.2023

Израильская армия заявила об ударе по пунктам запуска ракет в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по ячейке, пытавшейся осуществить пуск противотанковых ракет из Ливана в сторону севера Израиля. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:44

2023-11-02T13:44

2023-11-02T13:54

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по ячейке, пытавшейся осуществить пуск противотанковых ракет из Ливана в сторону севера Израиля."Некоторое время назад террористическая ячейка попыталась осуществить пуск противотанковых ракет из Ливана в сторону населенного пункта Ливне на севере Израиля. Солдаты Армии обороны Израиля нанесли удар по ячейке", - говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.Кроме того, в армии добавили, что нанесли удар по двум пусковым установкам противотанковых ракет в Ливане."Кроме того, террористы осуществили пуск противотанковых ракет в сторону поста Армии обороны Израиля в районе (кибуца - ред.) Манара на севере Израиля", - добавили в израильской армии.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/otnosheniya-1906926052.html

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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон