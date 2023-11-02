https://ria.ru/20231102/udar-1906877244.html
ВСУ намеренно обстреляли журналистов и спасателей в Донецке, заявил МИД
ВСУ намеренно обстреляли журналистов и спасателей в Донецке, заявил МИД - РИА Новости, 02.11.2023
ВСУ намеренно обстреляли журналистов и спасателей в Донецке, заявил МИД
Украинские войска намеренно повторно обстреляли Донецк в тот момент, когда на месте первого удара работали спасатели, медики и журналисты, заявила официальный... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:25
2023-11-02T11:25
2023-11-02T12:42
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
медиа - общество
донецк
специальная военная операция на украине
мария захарова
украина
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинские войска намеренно повторно обстреляли Донецк в тот момент, когда на месте первого удара работали спасатели, медики и журналисты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга."Украинские военные специально выждали паузу (между обстрелами. — Прим. ред.), чтобы гарантировать жертвы среди прибывших ликвидировать последствия первого удара спасателей, медиков и журналистов", — сказала она.Захарова напомнила, что трагедия произошла позавчера, при очередном ударе ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры Донецка. Для освещения последствий украинской ракетной атаки по железнодорожному вокзалу туда прибыли журналисты, в итоге попавшие под повторный обстрел. Как отметила представитель МИД, серьезные ранения получили сразу три сотрудника "Известий", также под огнем оказались журналисты ТАСС и телеканала "Звезда".Захарова подчеркнула, что такие удары соответствуют действиям террористов. Вечером во вторник "Известия" сообщили, что три корреспондента их съемочной группы пострадали во время работы на месте обстрела города, их доставили в больницу. Двое журналистов находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один после операции — в относительно тяжелом, он находится в реанимации. При этом их состояние стабильное, но пострадавших ждет длительное восстановление.При ударе также погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС, который тушил пожар и попал под повторный обстрел.
https://ria.ru/20231101/obstrely-1906816250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), медиа - общество, донецк, мария захарова, украина
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Медиа - Общество, Донецк, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Украина
ВСУ намеренно обстреляли журналистов и спасателей в Донецке, заявил МИД
МИД: Киев специально ударил по месту, где работали журналисты "Известий" в ДНР
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинские войска намеренно повторно обстреляли Донецк в тот момент, когда на месте первого удара работали спасатели, медики и журналисты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.
«
"Украинские военные специально выждали паузу (между обстрелами. — Прим. ред.), чтобы гарантировать жертвы среди прибывших ликвидировать последствия первого удара спасателей, медиков и журналистов", — сказала она.
Захарова напомнила, что трагедия произошла позавчера, при очередном ударе ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры Донецка. Для освещения последствий украинской ракетной атаки по железнодорожному вокзалу туда прибыли журналисты, в итоге попавшие под повторный обстрел.
Как отметила представитель МИД, серьезные ранения получили сразу три сотрудника "Известий", также под огнем оказались журналисты ТАСС и телеканала "Звезда".
В ДНР назвали варварством украинские обстрелы спасателей и журналистов
Захарова подчеркнула, что такие удары соответствуют действиям террористов.
Вечером во вторник "Известия" сообщили, что три корреспондента их съемочной группы пострадали во время работы на месте обстрела города, их доставили в больницу. Двое журналистов находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один после операции — в относительно тяжелом, он находится в реанимации. При этом их состояние стабильное, но пострадавших ждет длительное восстановление.
При ударе также погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС, который тушил пожар и попал под повторный обстрел.
Оператор телеканала "Звезда" получил ранение при ударе ВСУ по Донецку