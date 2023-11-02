https://ria.ru/20231102/udar-1906877244.html

ВСУ намеренно обстреляли журналистов и спасателей в Донецке, заявил МИД

ВСУ намеренно обстреляли журналистов и спасателей в Донецке, заявил МИД - РИА Новости, 02.11.2023

ВСУ намеренно обстреляли журналистов и спасателей в Донецке, заявил МИД

Украинские войска намеренно повторно обстреляли Донецк в тот момент, когда на месте первого удара работали спасатели, медики и журналисты, заявила официальный... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:25

2023-11-02T11:25

2023-11-02T12:42

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

медиа - общество

донецк

специальная военная операция на украине

мария захарова

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906892132_0:0:1793:1008_1920x0_80_0_0_74a8e8782c26c81298f61d6ccf65e5d8.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинские войска намеренно повторно обстреляли Донецк в тот момент, когда на месте первого удара работали спасатели, медики и журналисты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга."Украинские военные специально выждали паузу (между обстрелами. — Прим. ред.), чтобы гарантировать жертвы среди прибывших ликвидировать последствия первого удара спасателей, медиков и журналистов", — сказала она.Захарова напомнила, что трагедия произошла позавчера, при очередном ударе ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры Донецка. Для освещения последствий украинской ракетной атаки по железнодорожному вокзалу туда прибыли журналисты, в итоге попавшие под повторный обстрел. Как отметила представитель МИД, серьезные ранения получили сразу три сотрудника "Известий", также под огнем оказались журналисты ТАСС и телеканала "Звезда".Захарова подчеркнула, что такие удары соответствуют действиям террористов. Вечером во вторник "Известия" сообщили, что три корреспондента их съемочной группы пострадали во время работы на месте обстрела города, их доставили в больницу. Двое журналистов находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один после операции — в относительно тяжелом, он находится в реанимации. При этом их состояние стабильное, но пострадавших ждет длительное восстановление.При ударе также погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС, который тушил пожар и попал под повторный обстрел.

https://ria.ru/20231101/obstrely-1906816250.html

https://ria.ru/20231101/ranenie-1906566911.html

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), медиа - общество, донецк, мария захарова, украина